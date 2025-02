Nika Prevc prehitela Peterko, pred njo le še brat Peter

Skakalke so do sedaj zbrale 29 posamičnih zmag ter po eno ekipno in superekipno zmago. Na vrhu kraljuje Nika Prevc s 16 zmagami, sledi ji Nika Vodan, ki je morala to sezono zaradi poškodbe kolena predčasno končati, s šestimi. Več kot eno zmago imata še Urša Bogataj (3) in Ema Klinec (2).

Rekorder po številu zmag med Slovenci pa je športno upokojeni šampion Peter Prevc, ki je lani na finalu sezone 2023/24 ob slovesu od skokov 22. marca pod Poncami dosegel svojo 24. zmago.

Petru Prevcu na seznamu sledita Primož Peterka (15) – Nika Prevc ga je z novo zmago prehitela – in Primož Ulaga (9), sedem zmag pa ima Robert Kranjec.

Skakalci imajo skupno 85 posamičnih zmag, 12 ekipnih ter dve superekipni. Slovenija je dvakrat slavila tudi na tekmah mešanih ekip.