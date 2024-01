Nika Prevc prepričljivo dobila kvalifikacije na Ljubnem

Za Niko Prevc so se uvrstile Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger ter Nika Križnar in Nemka Katharina Schmidt, ki sta si razdelili tretje mesto. Na 13. in 14. mesto sta se uvrstili Tina Erzar in Katra Komar, Taja Bodljaj je bila 23., Jerica Jesenko 27., Živa Andrič 35., Ajda Košnjek 37. in Urša Vidmar 39. Brez uvrstitve na tekmo so ostale Nejka Repinc Zupančič, Nika Krašovic in Lara Logar.

Na tekmi v Ljubnem bo Prevčeva spet nastopila z rumenim dresom vodilne v svetovnem pokalu.