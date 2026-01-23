Nika Prevc prepričljivo prva v kvalifikacijah v Sapporu

Nemka Agnes Reisch (132,5 m, 126,4) je na drugem mestu za slovensko svetovno prvakinjo zaostala 11,3 točke, tretja je bila Norvežanka Eirin Maria Kvandal (129,5 m, 125,8).

Na tekmo, ki bo v soboto ob 8.15 po slovenskem času, so se uvrstile vse slovenske skakalke s startne liste. Nika Vodan (125,5 m, 122,2) je bila osma, mesto pred Japonko Nozomi Maruyamo, ki je za Niko Prevc druga skupno v pokalu.

Katra Komar (113 m, 102,7) je bila 21., 23. je bila Maja Kovačič (117,5 m, 102), Taja Terbovšek (113,5 m, 86,1) pa 37.