Zimski športi

Nika Prevc prepričljivo prva v kvalifikacijah v Sapporu

Sapporo, 23. 01. 2026 09.09 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Nika Prevc

Vodilna v svetovnem pokalu smučarskih skakalk Nika Prevc (132,5 m, 137,7 točke) je bila prepričljivo prva v kvalifikacijah pred sobotno tekmo v japonskem Sapporu.

Nemka Agnes Reisch (132,5 m, 126,4) je na drugem mestu za slovensko svetovno prvakinjo zaostala 11,3 točke, tretja je bila Norvežanka Eirin Maria Kvandal (129,5 m, 125,8).

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: Profimedia

Na tekmo, ki bo v soboto ob 8.15 po slovenskem času, so se uvrstile vse slovenske skakalke s startne liste. Nika Vodan (125,5 m, 122,2) je bila osma, mesto pred Japonko Nozomi Maruyamo, ki je za Niko Prevc druga skupno v pokalu.

Katra Komar (113 m, 102,7) je bila 21., 23. je bila Maja Kovačič (117,5 m, 102), Taja Terbovšek (113,5 m, 86,1) pa 37.

