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Zimski športi

Dominanca Nike Prevc: poletno sezono sklenila z odmevno zmago

Hinterzarten, 27. 09. 2026 12.00 pred 44 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Nika Prevc

Nika Prevc, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v minuli zimi, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala vse tekmice. To je druga zmaga v karieri za Prevc na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni, prvo je zabeležila pred več kot štirimi leti v Brotterodeju.

V finalni seriji, vodila je že po prvi, je Nika Prevc pristala pri 109 metrih za največjo daljavo tega vikenda med skakalkami. S 249,5 točke je bila 10,2 točke pred domačinko Agnes Reisch. Mlada Lucija Jurgec (202,1) je zasedla 12. mesto za drugi slovenski izid.

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S tekmama v Hinterzartnu se je končala poletna sezona medcelinskega pokala, Slovenija pa je po zaslugi Prevc osvojila dodatno, šesto kvoto za nastop na prvih tekmah svetovnega pokala do novoletne turneje, tako kot je to uspelo tudi Nemčiji in Avstriji.

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