Dominanca Nike Prevc: poletno sezono sklenila z odmevno zmago

V finalni seriji, vodila je že po prvi, je Nika Prevc pristala pri 109 metrih za največjo daljavo tega vikenda med skakalkami. S 249,5 točke je bila 10,2 točke pred domačinko Agnes Reisch. Mlada Lucija Jurgec (202,1) je zasedla 12. mesto za drugi slovenski izid.
S tekmama v Hinterzartnu se je končala poletna sezona medcelinskega pokala, Slovenija pa je po zaslugi Prevc osvojila dodatno, šesto kvoto za nastop na prvih tekmah svetovnega pokala do novoletne turneje, tako kot je to uspelo tudi Nemčiji in Avstriji.
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