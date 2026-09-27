Dominanca Nike Prevc: poletno sezono sklenila z odmevno zmago

Nika Prevc, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v minuli zimi, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala vse tekmice. To je druga zmaga v karieri za Prevc na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni, prvo je zabeležila pred več kot štirimi leti v Brotterodeju.