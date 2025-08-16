Svetli način
Zimski športi

Nika Prevc s prvencem v Wisli spet v 'rumenem'

Wisla, 16. 08. 2025 12.52 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
3

Poletna velika nagrada se po tekmah v Courchevelu nadaljuje na Poljskem v Wisli. Tako kot v Franciji, je zmagovalka prve tekme postala Nika Prevc, ki v Wisli še ni zmagala, drugo letošnjo zmago svetovne prvakinje so dopolnile Nika Vodan na 8., Tinkara Komar na 18. in Maja Kovačič na 25. mestu.

Do druge poletne zmage v karieri in sploh prve na skakalnici Adama Malysza v Wisli je Nika Prevc prišla po skoku dneva v prvi seriji, ko je pristala pri 127 metrih, v finalu je zmago z nižjega zaletišča potrdila s 121 metri, skupno je zbrala 247,9 točk. Z najboljšo oceno finala je bila zanesljivo druga Japonka Nozomi Marujama s 125 in 127.5 metri ter 240,5 točkami, tretja pa zmagovalka "petke" v Courchevelu, Kanadčanka Abigail Strate s 127 in 123 metri ter 231,4 točkami. Nika Vodan je svojo prvo tekmo sezone končala na visokem 8. mestu s 119 in 120 metri ter 189,6 točkami, nove točke sta pobrali še Tinkara Komar na 18. in Maja Kovačič na 25. mestu, tik za finalistkami je ostala Katra Komar.

Nika Prevc novo sezono začela z zmago

"Zelo sem vesela, ker imam spet še eno super uvrstitev. Skoki pa so bili mal boljši kot v Courchevelu. Upam, da jutri spet lahko uživam," je za uradno spletno sztran SZS povedala Nika Prevc. "Za nami je super tekma, Nika je ponovno prišla do prvega mesta. Po izgubi rumene majice se je danes ponovno zbrala, predvsem v prvi seriji je naredila res dober skok, drugi je bil z manjšimi napakami. Nika Vodan je naredila dva zelo dobra skoka, mogoče je malo grenkega priokusa zaradi prvega telemarka, ki ji je odnesel uvrstitev v prvo šesterico. Do točk še Tinkara in Maja, kar je zelo dober rezultat za njiju. Katri je danes na žalost nekaj zmanjkalo, a jutri ima popravni izpit," je dodal trener Jurij Tepeš.

Z drugo zmago tega poletja je Nika Prevc znova vodilna v skupni razvrstitvi. 

smučarski skoki grand prix nika prevc
dule100
16. 08. 2025 13.51
Čez poletje nam bi pa skakalci lahko malo prizanesli!😂
flojdi
16. 08. 2025 13.42
Zanimiva in lepa zima bo ! .izgleda..
korcula1
16. 08. 2025 13.32
+1
Bravo
