Nika Prevc zanesljivo do 12. zmage v sezoni

Nika Prevc je zanesljivo vodila že po prvi seriji zadnje postojanke azijske turneje. Skočila je 129 metrov in imela pred prvo zasledovalko Nozomi Maruyamo 6,7 točke prednosti. Na dnu deseterice je bila Nika Vodan, s 30. mestom pa se je kot zadnja v finale uvrstila še tretja Slovenka Katra Komar.

Položaji slovenskih tekmovalk se v finalni seriji niso spremenili. Komar (109 in 109,5 m, 178,4) je končala na 30. mestu, Vodan (123 in 131 m, 240,1) na 10., prva skakalka letošnje zime (129 in 128 m, 279,4 točke) pa vknjižila 34. zmago v svetovnem pokalu in že 12. v letošnji sezoni.