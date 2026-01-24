Naslovnica
Zimski športi

Nika Prevc zanesljivo do 12. zmage v sezoni

Sapporo, 24. 01. 2026

Avtor:
A.M. STA
Nika Prevc

Svetovna rekorderka Nika Prevc je na prvi tekmi v japonskem Sapporu prepričljivo pometla s konkurenco. Najboljša je bila že po prvi seriji, nalogo pa nato zmagoslavno zaključila v finalni. Drugo mesto je osvojila Kanadčanka Abigail Strate, stopničke pa si je priborila še Norvežanka Anne Odine Stroem.

Nika Prevc je zanesljivo vodila že po prvi seriji zadnje postojanke azijske turneje. Skočila je 129 metrov in imela pred prvo zasledovalko Nozomi Maruyamo 6,7 točke prednosti. Na dnu deseterice je bila Nika Vodan, s 30. mestom pa se je kot zadnja v finale uvrstila še tretja Slovenka Katra Komar.

Položaji slovenskih tekmovalk se v finalni seriji niso spremenili. Komar (109 in 109,5 m, 178,4) je končala na 30. mestu, Vodan (123 in 131 m, 240,1) na 10., prva skakalka letošnje zime (129 in 128 m, 279,4 točke) pa vknjižila 34. zmago v svetovnem pokalu in že 12. v letošnji sezoni.

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: Profimedia

Po prvi seriji drugouvrščena Maruyama (130 in 126,5 m, 256,7) je v finalu padla na četrto mesto, na oder pa sta poleg Prevc stopili še Abigail Strate (132,5 in 130 m, 273,9) in Anne Odine Stroem (123 in 129 m, 260,3).

Maja Kovačič (112 m, 88,3) je tekmo končala na 31. mestu in drugi nastop zgrešila za vsega 1,2 točke. Taja Terbovšek (105 m, 79,4) je dan po sedemnajstem rojstnem dnevu prav tako ostala brez finala na 39. mestu.

smučarski skoki Sapporo Nika Prevc

Zlati vitezi gladko odpravili javorove liste

Domen Prevc daleč najboljši po polovici svetovnega prvenstva

