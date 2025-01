Nika Prevc tokrat tretja, avstrijsko slavje na Japonskem

Nika Prevc je na drugi tekmi v Zau osvojila 3. mesto, s tem pa je povečala prednost v skupni razvrstitvi svetovnega pokala pred Nemko Katharino Schmid, ki je bila na 12. mestu. Velika zmaga nove tekme na japonskem pa je bila Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger. Z 99 metri je vodila že po prvi seriji, v drugo pa je doskočila pri 94.5 metrih in je konkurenco ugnala z 235,4 točkami. Drugo mesto je osvojila Norvežanka Eirin Maria Kvandal s 97.5 in 92 metri ter 232,5 točkami, na tretjem pa je v rumeni majici končala Nika Prevc. Tretja je bila že po prvi seriji s 94 metri, v finalu pa je bila z 98 metri najboljša med vsemi, na koncu je zbrala 231,3 točk. Ema Klinec je zaokrožila prvo petnajsterico z 88.5 in 91 metri ter 192,3 točkami, Taja Bodlaj je bila 21. z 82 in 84.5 metri ter 175,5 točkami.