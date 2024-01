Nika Prevc znova najboljša v kvalifikacijah

Nika Prevc je na drugih kvalifikacij v avstrijskem Beljaku pristala pri 97 metrih in zbrala 129,2 točke. Druga je bila Japonka Juki Ito s 93,5 metra in 124,6 točke, tretja pa Finka Jenny Rautionaho s 95 metri ter 120,5 točke. Nika Križnar je končala na 4. mestu s 93,5 metra in 119,7 točke, Katra Komar je bila deveta z 88,5 metra in 111,9 točke. Ema Klinec se je na tekmo prebila s 24. mestom ter 82 metri in 98,8 točke, Ajda Košnjek je bila 33. z 81 metri in 92,2 točke. Žal se na tekmo ni prebila Tina Erzar, ki danes praznuje 16. rojstni dan. Skočila je 77,5 metra in je zasedla 47. mesto.