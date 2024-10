Nika Prevc se zaveda, da status branilke naslova prinaša dodatno breme

"Vseeno sem ta čas zelo dobro izkoristila, s skoki na treningih sem v bistvu tudi zelo zadovoljna, ker so bili kakšni treningi res na visoki ravni. Do začetka sezone si želim še, kako naj to pojasnim, malo izpiliti formo, da bi bila tudi na tekmah bolj zanesljiva," je uvodoma povedala Nika Prevc.

Slovenske skakalke so po vrsto letih dobile novega trenerja, ko je po koncu lanske sezone Zorana Zupančiča zamenjal nekdanji skakalec Jurij Tepeš. Ker je Prevc z njim več kot tri leta vadila tudi v mlajši konkurenci, zanjo glede privajanja na delo novega trenerja ni bilo sprememb.

"Ni se nam bilo treba privajati drug na drugega in menjava na čelu reprezentance se mi ni zdela skoraj nobena sprememba. Vsekakor pa ne večja sprememba. Trener je le trener, ki ga je treba ubogati in ki mu sama zelo zaupam," je o novi trenerski taktirki Tepeša dejala mlada skakalka.