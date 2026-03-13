Nika Prevc tretja v kvalifikacijah Holmenkollna

Nika Prevc, ki je minuli teden v Lahtiju potrdila še tretji zaporedni veliki kristalni globus v smučarskih skokih, se dobro znajde tudi v Oslu. V kvalifikacijah Holmenkollna je zasedla tretje mesto. Na vrhu sta pristali Japonki Juki Ito in Nozomi Marujama. Na sobotno tekmo so se uvrstile vse Slovenke.