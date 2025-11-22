Svetli način
Po prvi seriji: Nika Prevc z napako šele 15., Nika Vodan 10.

Lillehammer, 22. 11. 2025 12.01 | Posodobljeno pred 5 minutami

Najboljši smučarski skakalki na svetu zadnjih dveh sezon Niki Prevc se ni posrečil nastop v prvi seriji uvodne tekme nove sezone svetovnega pokala v norveškem Lillehammerju. Branilka naslova je po ponesrečenem nastopu (124 m) trenutno na 15. mestu, veliko boljši vtis je od Slovenk pustila Nika Vodan, ki s skokom 126 metrov zaseda 10. mesto.

Vodi Japonka Nozomi Maruyama (133,5 m) pred drugouvrščeno Kanadčanko Abigail Strate (129 m) in rojakinjo Yuki Ito na tretjem mestu (125,5 m).

Od preostalih Slovenk si je nastop v finalni seriji s skokom 115 metrov, kar zadošča za trenutno 27. mesto, zagotovila Katra Komar. Tinkara Komar pa se s skokom 103,5 metra ni uspela uvrstiti v finale uvodne tekme nove sezone svetovnega pokala. Bila je 37.

Niki Prevc se je tokrat povsem ponesrečil skok.
Niki Prevc se je tokrat povsem ponesrečil skok. FOTO: SZS
