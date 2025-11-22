Po prvi seriji: Nika Prevc z napako šele 15., Nika Vodan 10.

Vodi Japonka Nozomi Maruyama (133,5 m) pred drugouvrščeno Kanadčanko Abigail Strate (129 m) in rojakinjo Yuki Ito na tretjem mestu (125,5 m).

Od preostalih Slovenk si je nastop v finalni seriji s skokom 115 metrov, kar zadošča za trenutno 27. mesto, zagotovila Katra Komar. Tinkara Komar pa se s skokom 103,5 metra ni uspela uvrstiti v finale uvodne tekme nove sezone svetovnega pokala. Bila je 37.