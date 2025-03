Nika Prevc: Tekma je bila zelo napeta, a se je za nas dobro iztekla

Današnja tekma je bila izjemno razburljiva, Slovenci pa so jo po prvem nastopu Eme Klinec morda neobetavno začeli na petem mestu z velikim zaostankom za vodilno Norveško. Nato je bil na vrsti Domen Prevc, ki je prikazal dober skok ob vetru v hrbet in Slovenijo popeljal na četrto mesto. Izjemen skok je nato prikazala Nika Prevc v tretji menjavi, ki je Slovenijo popeljala na drugo mesto, v zadnji menjavi je Anže Lanišek le še potrdil položaj. V finalu sta Nika in Lanišek ponovila izjemna skoka - oba bi bila danes zmagovalca, če bi šlo za posamični tekmi -, zablestel je tudi Domen, ki je bil najboljši v svoji skupini, in Slovenija je prepričljivo osvojila srebro.