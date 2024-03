Nika Prevc v družbi brata, Peterke in Križnarjeve: 'Izpolnile so se mi sanje'

Primož Peterka, Peter Prevc, Nika Križnar in po novem tudi Nika Prevc. To so slovenski dobitniki velikega kristalnega globusa v smučarskih skokih. 19-letnica je uspeh matematično potrdila pred dnevi v Vikersundu, najbolj čislano lovoriko v skakalnem svetu pa dvignila na zadnji tekmi sezone pred domačimi navijači v Planici. "Izpolnile so se mi sanje," je povedala po dolgi podelitvi nagrad, na kateri je seveda igrala osrednjo vlogo.