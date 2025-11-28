Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Nika Prevc v finalno serijo s petega mesta, Nika Vodan z osmega

Falun, 28. 11. 2025 16.59 | Posodobljeno pred 13 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
2

Japonka Nozomi Maruyama (115,2 točke), zmagovalka prvih dveh tekem sezone, krepko vodi po maratonski prvi seriji tekme svetovnega pokala v švedskem Falunu na srednji skakalnici. Najboljša Slovenka je Nika Prevc (97) na petem mestu, ki pa za vodilno zaostaja že za 18,2 točke.

Organizatorji so imeli ves dan težave zaradi premočnega vetra, zato so tudi odpovedali kvalifikacije in je v prvi seriji nastopilo vseh 65 skakalk na startnem seznamu. Skakalke so pred tekmo opravile le en trening-skok, kjer je bila najboljša med vsemi dvakratna branilka skupne zmage Nika Prevc.

Po prvi seriji Nozomi Maruyama za 11 točk vodi pred Avstrijko Liso Eder (104,2) točke, tretja je Norvežanka Anna Odine Stroem (103,8).

Nozomi Maruyama
Nozomi Maruyama FOTO: Profimedia

V finale se je poleg Prevc od Slovenk uvrstila tudi povratnica po poškodbi Nika Vodan (95), ki je pred drugim nastopom na osmem mestu.

Uspešni sta bili tudi Tinkara Komar (83,7) na 23. in Katra Komar (78) na 29. mestu, brez točk pa je ostala Maja Kovačič (72,3) s 44. mestom.

nika prevc smučarski skoki Falun Nozomi Maruyama
Naslednji članek

Martin Nyenget in Frida Karlsson zmagovalca Ruke

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ayiluss
28. 11. 2025 17.13
Zakaj pa Eme Klinec ni?
ODGOVORI
0 0
matjaz mravlak
28. 11. 2025 17.12
kaj se dogaja z Prevcevko
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385