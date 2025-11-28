Nika Prevc v finalno serijo s petega mesta, Nika Vodan z osmega

Organizatorji so imeli ves dan težave zaradi premočnega vetra, zato so tudi odpovedali kvalifikacije in je v prvi seriji nastopilo vseh 65 skakalk na startnem seznamu. Skakalke so pred tekmo opravile le en trening-skok, kjer je bila najboljša med vsemi dvakratna branilka skupne zmage Nika Prevc.

Po prvi seriji Nozomi Maruyama za 11 točk vodi pred Avstrijko Liso Eder (104,2) točke, tretja je Norvežanka Anna Odine Stroem (103,8).