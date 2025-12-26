Nika Prevc v lovu na tretjo zaporedno zmago

Dolgoletne razprave o ženski novoletni turneji so končno padle na plodna tla, saj bodo skakalke že v prihodnji sezoni 2026/27 dobile prvo izvedbo klasične turneje štirih skakalnic. Konec novembra so organizatorji potrdili, da je avstrijska smučarska zveza dosegla sporazum z zvezno deželo Tirolsko o financiranju razsvetljave za skakalnico Bergisel v Innsbrucku. "To je fantastična novica in točno tisti signal, na katerega smo čakali. Zaradi nje bo 75. obletnica novoletne turneje štirih skakalnic v sezoni 2026/27 postala resnično zgodovinski dogodek," je v sporočilu za javnost dejal direktor turneje Manfred Schützenhofer.

Nika Prevc si je z zadnjo zmago v svetovnem pokalu v Engelbergu dvignila samozavest, zato v prihajajočo novoletno turnejo vstopa zelo motivirana in željo po osvojitvi tretje zaporedne skupne zmage. FOTO: Profimedia

Ker bodo vse štiri turnirske skakalnice v prihodnje opremljene z reflektorji, imajo organizatorji večjo prožnost pri vključevanju ženskih tekmovanj v program. Tako letos še zadnjič skakalke čaka mini-turneja dveh večerov s postojankama v nemških Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu. In čeprav ima rumeno majico oblečeno Japonka Nozomi Maruyama, s katero vso sezono bijeta boj za vodilno skaklko v skupnem seštevku, je v odličnem položaju tudi najboljša skakalka zadnjih dveh sezon Nika Prevc, ki je dobila zadnjo generalko v Engelbergu.

Nozomi Maruyama je v dozdajšnjem delu sezone pokazala največ. FOTO: Profimedia