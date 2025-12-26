Nika Prevc v lovu na tretjo zaporedno zmago

Dolgoletne razprave o ženski novoletni turneji so končno padle na plodna tla, saj bodo skakalke že v prihodnji sezoni 2026/27 dobile prvo izvedbo klasične turneje štirih skakalnic.
Konec novembra so organizatorji potrdili, da je avstrijska smučarska zveza dosegla sporazum z zvezno deželo Tirolsko o financiranju razsvetljave za skakalnico Bergisel v Innsbrucku. "To je fantastična novica in točno tisti signal, na katerega smo čakali. Zaradi nje bo 75. obletnica novoletne turneje štirih skakalnic v sezoni 2026/27 postala resnično zgodovinski dogodek," je v sporočilu za javnost dejal direktor turneje Manfred Schützenhofer.
Ker bodo vse štiri turnirske skakalnice v prihodnje opremljene z reflektorji, imajo organizatorji večjo prožnost pri vključevanju ženskih tekmovanj v program. Tako letos še zadnjič skakalke čaka mini-turneja dveh večerov s postojankama v nemških Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu.
In čeprav ima rumeno majico oblečeno Japonka Nozomi Maruyama, s katero vso sezono bijeta boj za vodilno skaklko v skupnem seštevku, je v odličnem položaju tudi najboljša skakalka zadnjih dveh sezon Nika Prevc, ki je dobila zadnjo generalko v Engelbergu.
Kot je sama priznala, ji je bilo na uvodu v sezono težko nastopati, zelo je bila živčna in se ni znala umiriti. Potem pa ji je steklo, zadnjo potrditev je dobila na zadnji tekmi pred turnejo, na kateri je slavila že svojo 26. zmago v svetovnem pokalu. "Zelo sem zadovoljna, ker mi je prav skok pred krajšim božičnim premorom uspel zelo dobro. Tako grem lahko zdaj dobre volje domov na praznike," je dejala Nika Prevc, ki bo lovila tretjo skupno zmago v nizu.
Tudi selektor Jurij Tepeš je bil zadovoljen z generalko, zato z optimizmom zre proti turneji. "Nika Prevc je naredila dva odlična skoka, sploh finalni je bil res pravi, takšen, kot smo jih spremljali lansko sezono. Nika Vodan se je malo preveč lovila in ni našla pravega občutka, a gremo domov natrenirat za turnejo," je po zadnjem izzivu dejal Tepeš, ki bo na prvi vrhunec sezone odpeljal le štiri skakalke.
Vozovnici za nastop sta si poleg Nike Prevc in Nike Vodan priskakali le še Katra Komar in Maja Kovačič. "Že nato v Beljaku bomo spet izkoristili polno kvoto šestih skakalk, na Ljubnem pa jih bo nastopilo kar 12," je še sporočil Tepeš.
