Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Nika Prevc v lovu na tretjo zaporedno zmago

Ljubljana, 26. 12. 2025 13.56 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A.V. STA
Nika Prevc

Podobno kot njen starejši brat Domen Prevc, ki bo lovil svojega prvega zlatega orla, se bo Nika Prevc na prihajajoči novoletni turneji dveh večerov za smučarske skakalke potegovala še za svojo tretjo zaporedno skupno zmago. Najboljši skakalki na svetu zadnjih dveh let adutov za kaj takega ne manjka, a kot priznava 20-letna slovenska šampionka, bo imela tokrat zahtevno nasprotnico v Japonki Nozomi Maruyami.

Dolgoletne razprave o ženski novoletni turneji so končno padle na plodna tla, saj bodo skakalke že v prihodnji sezoni 2026/27 dobile prvo izvedbo klasične turneje štirih skakalnic.

Konec novembra so organizatorji potrdili, da je avstrijska smučarska zveza dosegla sporazum z zvezno deželo Tirolsko o financiranju razsvetljave za skakalnico Bergisel v Innsbrucku. "To je fantastična novica in točno tisti signal, na katerega smo čakali. Zaradi nje bo 75. obletnica novoletne turneje štirih skakalnic v sezoni 2026/27 postala resnično zgodovinski dogodek," je v sporočilu za javnost dejal direktor turneje Manfred Schützenhofer.

Nika Prevc si je z zadnjo zmago v svetovnem pokalu v Engelbergu dvignila samozavest, zato v prihajajočo novoletno turnejo vstopa zelo motivirana in željo po osvojitvi tretje zaporedne skupne zmage.
Nika Prevc si je z zadnjo zmago v svetovnem pokalu v Engelbergu dvignila samozavest, zato v prihajajočo novoletno turnejo vstopa zelo motivirana in željo po osvojitvi tretje zaporedne skupne zmage.
FOTO: Profimedia

Ker bodo vse štiri turnirske skakalnice v prihodnje opremljene z reflektorji, imajo organizatorji večjo prožnost pri vključevanju ženskih tekmovanj v program. Tako letos še zadnjič skakalke čaka mini-turneja dveh večerov s postojankama v nemških Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu.

In čeprav ima rumeno majico oblečeno Japonka Nozomi Maruyama, s katero vso sezono bijeta boj za vodilno skaklko v skupnem seštevku, je v odličnem položaju tudi najboljša skakalka zadnjih dveh sezon Nika Prevc, ki je dobila zadnjo generalko v Engelbergu.

Nozomi Maruyama je v dozdajšnjem delu sezone pokazala največ.
Nozomi Maruyama je v dozdajšnjem delu sezone pokazala največ.
FOTO: Profimedia

Kot je sama priznala, ji je bilo na uvodu v sezono težko nastopati, zelo je bila živčna in se ni znala umiriti. Potem pa ji je steklo, zadnjo potrditev je dobila na zadnji tekmi pred turnejo, na kateri je slavila že svojo 26. zmago v svetovnem pokalu. "Zelo sem zadovoljna, ker mi je prav skok pred krajšim božičnim premorom uspel zelo dobro. Tako grem lahko zdaj dobre volje domov na praznike," je dejala Nika Prevc, ki bo lovila tretjo skupno zmago v nizu.

Tudi selektor Jurij Tepeš je bil zadovoljen z generalko, zato z optimizmom zre proti turneji. "Nika Prevc je naredila dva odlična skoka, sploh finalni je bil res pravi, takšen, kot smo jih spremljali lansko sezono. Nika Vodan se je malo preveč lovila in ni našla pravega občutka, a gremo domov natrenirat za turnejo," je po zadnjem izzivu dejal Tepeš, ki bo na prvi vrhunec sezone odpeljal le štiri skakalke.

Vozovnici za nastop sta si poleg Nike Prevc in Nike Vodan priskakali le še Katra Komar in Maja Kovačič. "Že nato v Beljaku bomo spet izkoristili polno kvoto šestih skakalk, na Ljubnem pa jih bo nastopilo kar 12," je še sporočil Tepeš.

smučarski skoki novoletna turneja ženska konkurenca nika prevc nozomi maruyama

Domen Prevc eden glavnih favoritov za zlatega orla

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
26. 12. 2025 15.18
Uspešno Niki, da priskače prva mesta. Navijam za naše v poštenih borbah. Drugače pa nasvet sodnikom. Bodi pošteni do vseh tekmovalcev in tekmovalk, ne samo navijati za Nemce, Avstrijce in Norvežane.
Odgovori
0 0
Brus123
26. 12. 2025 15.14
Priimek Prevc se zatika v grlu vsem skakalkam in skakalcem/letalcem, ki tekmujejo v pokalu. In prav je tako!! Dajmo naši skakalci in skakalke!!
Odgovori
+1
1 0
Voly
26. 12. 2025 14.58
Po moje bo malenkost lažje Niki kot Domnu. Upam, da obema uspe, to bi bilo res nekaj!
Odgovori
+4
4 0
Krošnja
26. 12. 2025 14.16
Kaj ce bi od leta 2026 dalje 24 Ur v tovrstnih novicah zraven napisali cas zacetka tekme in morda cas trajanja novoletne turneje. Bolje je kar sprva odpreti rtv slo in tam prebrati da mi ni treba priti na to stran in potem se dodatno iskati informacije. Kot bi porocali o vremenu ampak nebi povedali kje bo soncno in kje dezevno
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Portal
Tako je videti empatija pri dvoletniku
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
zadovoljna
Portal
13 let sta bila par, a se nikoli nista poročila
Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Dončić spregovoril o nominaciji za najbolj seksi Slovenca leta 2025
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Dnevni horoskop: Ovni bodo umirjeni, škorpijoni sledijo srcu
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
Ali moramo s partnerjem res vse početi skupaj?
vizita
Portal
Koliko korakov potrebujemo, da pokurimo praznične dobrote?
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
Lahko temna čokolada upočasni staranje?
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
7 živil, ki lahko naravno zmanjšajo zgago
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
cekin
Portal
Tega na razgovoru nikar ne povejte
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
moskisvet
Portal
Bivši predsednik uživa na eksotični lokaciji
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
To je krivo, da decembra zapravite več denarja
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
Tako se boste lahko z vsake zabave vrnili brez mačka
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
Kako v prazničnem času okrepiti telo, možgane in energijo?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Drevesa, ki jih lahko gojimo v svoji dnevni sobi
Kako pogosto bi morali obračati vzmetnico?
Kako pogosto bi morali obračati vzmetnico?
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
Je oblačenje psov pozimi res potrebno?
okusno
Portal
Po praznični pojedini: hitri napitki za prebavo in dobro počutje
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Popolna jed iz pečice, ki nikoli ne razočara
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
voyo
Portal
Na krilih upanja
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425