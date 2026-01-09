Naslovnica
Zimski športi

Nika Prevc v okrnjeni konkurenci daleč pred vsemi

Ljubno ob Savinji, 09. 01. 2026 13.07 pred eno minuto 2 min branja 3

Avtor:
A.V. STA
Nika Prevc

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (117,5 točke) je kvalifikacije za prvo sobotno tekmo na Ljubnem ob Savinji sklenila na vrhu in zanesljivo ugnala vse tekmice. Na tekmo se je uvrstilo še osem Slovenk. Druga najboljša Slovenka je bila Nika Vodan (105,4) na petem mestu.

Nika Prevc je kot zadnja in vodilna v skupnem seštevku nastopila pred domačimi gledalci na Ljubnem. S 85,5 m dolgim skokom je bila najdaljša ter za 10,9 točke ugnala tekmice in napovedala naskok na četrto posamično zmago na domači skakalnici.

Razlike za Prevc so bile majhne. Avstrijka Lisa Eder (106,6) je končala na drugem mestu, tretja pa je bila v kvalifikacijah Nemka Selina Freitag (106,1). Dobro se je odrezala tudi Nika Vodan, ki je bila s 84 m na koncu peta, vsega 1,2 točke za drugouvrščeno Avstrijko.

Nika Prevc je izkoristila tudi okrnjenost konkurence in premočno slavila v kvalifikacijah pred sobotno tekmo svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji.
FOTO: Profimedia

Na domači skakalnici pod Rajhovko bo Vodan lovila sedme stopničke, trikrat je stala na njih na ekipni tekmi, trikrat pa med posameznicami. V obeh konkurencah ima po eno zmago iz leta 2021. Tretja najboljša Slovenka je bila Katra Komar (96,5) na 17. mestu. Tinkara Komar (94,2) je bila 21., Maja Kovačič (93,7) 25. in Taja Terbovšek (93,4) 26.

Na tekmi bodo nastopile še tri iz nacionalnega paketa, in sicer Jerica Jesenko (89,1), ki je bila 30., ter na 34. mesto uvrščena Ajda Košnjek (86,7) ter 36. Taja Sitar (86,6). Na tekmo se od skupno 12 Slovenk na startu niso uvrstile Taja Košir (83) na 45., Živa Andrič (78,7) na 51. in Izadora Kopač (74,7) na 54. mestu.

Ena od najizkušenejših v slovenski ženski reprezentanci Nika Vodan komaj čaka na domači preizkušnji svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji.
FOTO: Profimedia

Z rumeno majico vodilne v skupnem seštevku bo na Ljubnem nastopala Nika Prevc, ki ima 100 točk naskoka pred Japonko Nozomi Maruyama. Prednost bo slovenska zvezdnika zagotovo še precej povečala, saj Japonke ni na Ljubnem. Manjka tudi tretjeuvrščena Kanadčanka Abigail Strate, ki zaostaja že 402 točki.

Prav tako ta konec tedna iz najboljše deseterice ni Nemke Agnes Reisch ter Norvežank Anne Odine Stroem in Heidi Dyhre Traaserud in Japonke Sare Takanashi.

smučarski skoki svetovni pokal kvalifikacije nika prevc ljubno ob savinji

