Nika Prevc v Planici postavila nov svetovni rekord

Skakalke letos premierno tekmujejo v Planici in na letalnici bratov Gorišek, na prvi preizkus skakalnice pa so zaradi močnega vetra morale kar nekaj časa počakati. Davi so jim prvič prestavili trening, ki bi moral nato potekati po poskusni seriji pred tekmo skakalcev, nato pa so prve skoke dočakale po moški tekmi.

V drugi seriji treninga je vnovič zablestela slovenska junakinja Nika Prevc, visoko je prišla čez planiško velikanko, neslo jo je do 242,5 metra. Za 6,5 metra je tako popravila lasten svetovni rekord, ki ga je marca lani postavila v norveškem Vikersundu.

"Nikoli še nisem bolj uživala, kot v tem trenutku," je v prvem odzivudejala Prevc. Ker je lani brat Domen Prevc v Planici postavil nov moški rekord (254,5 m), ji je letošnji podvig v primerjavi z lanskim v Vikersundu še toliko bolj všeč. "Ravno zato je Planica še nekaj bolj posebnega. Prvi trening skok je zbudil posebne občutke, s tem drugim nimam kaj za dodati. Odličen dan."