Zimski športi

Nika Prevc v Planici postavila nov svetovni rekord

Planica, 27. 03. 2026 18.27 pred 1 uro 2 min branja 35

Avtor:
Lu.M STA
Nika Prevc

Na prvem treningu žensk na planiški letalnici je Nika Prevc postavila nov svetovni rekord. Neverjetna Slovenka je pristala pri izjemnih 242,5 metrih in znova pokazala svojo dominacijo v letošnji sezoni. Ženske skakalke so letos prvič letele v dolini pod Poncami.

Skakalke letos premierno tekmujejo v Planici in na letalnici bratov Gorišek, na prvi preizkus skakalnice pa so zaradi močnega vetra morale kar nekaj časa počakati. Davi so jim prvič prestavili trening, ki bi moral nato potekati po poskusni seriji pred tekmo skakalcev, nato pa so prve skoke dočakale po moški tekmi.

V drugi seriji treninga je vnovič zablestela slovenska junakinja Nika Prevc, visoko je prišla čez planiško velikanko, neslo jo je do 242,5 metra. Za 6,5 metra je tako popravila lasten svetovni rekord, ki ga je marca lani postavila v norveškem Vikersundu.

"Nikoli še nisem bolj uživala, kot v tem trenutku," je v prvem odzivudejala Prevc. Ker je lani brat Domen Prevc v Planici postavil nov moški rekord (254,5 m), ji je letošnji podvig v primerjavi z lanskim v Vikersundu še toliko bolj všeč. "Ravno zato je Planica še nekaj bolj posebnega. Prvi trening skok je zbudil posebne občutke, s tem drugim nimam kaj za dodati. Odličen dan."

Nika Prevc
Nika Prevc
FOTO: Damjan Žibert

Prevc je zdaj podpisana pod dve najdaljši ženski daljavi na svetu. Norvežanka Silje Opseth je leta 2024 v Vikersundu poletela 230,5 m. Četrto najdaljšo daljavo vseh časov ima še ena Slovenka Ema Klinec, ki je 2023 prav tako v Vikersundu skočila 226 m.

Skakalke tekma v dolini pod Poncami čaka v soboto ob 15. uri. Pravico do nastopa ima le najboljših 15 skupno v svetovnem pokalu, poleg trikratne zaporedne dobitnice velikega globusa Prevc bo med Slovenkami letela še Nika Vodan, ki pa se je na treningu še nekoliko lovila. Pred tem bo v soboto ob 9.30 na sporedu moška ekipna tekma.

KOMENTARJI35

blue3dragon
27. 03. 2026 19.03
Tako je drobna, da se jo na posnetku komaj vidi na velikanki :). Bravo Nika
kovanec
27. 03. 2026 19.01
Pri Prevcih je kontrola opreme premalo je treba začet gene kontrolirat, nenenenenenenene to je izjemno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
slohren
27. 03. 2026 19.00
Bravo NIKA 👍👍👍💪💪💪🇸🇮🇸🇮🇸🇮, po mojem si Avstrijci vrtijo pesem The Sound Of Silence, ko gledajo posnetek Nike Prevc pri 242.5 metra... To Bravo!!!
Bombardirc1
27. 03. 2026 18.58
Čestitke Nika
Pfolca
27. 03. 2026 18.56
Bila je tako visoko, da me je stisnlo, obvlada ni kej
Zrcalo
27. 03. 2026 18.51
Carica Nika! 💪💪💪💪💪💪💪
mackon08
27. 03. 2026 18.50
Lepo jo je bilo videti tako nasmejano v izteku.
Amenhotep
27. 03. 2026 18.49
Bravo ! Čestitke !
mahar123
27. 03. 2026 18.48
skulpturo tudi njej...bravo Nika
tavbix
27. 03. 2026 18.45
Carica!
Renee Nicole Good v spomin
27. 03. 2026 18.45
kapo dol...pa priklon do tal...
Perivnik
27. 03. 2026 18.41
Vsaj nekaj je v Sloveniji dobrega. To je šport, to je družina Prevc. Hvala vam za pozitivno vzdušje v Sloveniji.
tornadotex
27. 03. 2026 18.40
Zgodovina skokov se bo pisala samo Pred in Po Prevcih !!
medŠihtom
27. 03. 2026 18.34
prveč obremenjujete to punčaro, zavaljeni delagati in ostli strahopetci ki se niti na vrh skakalnice ne upate. kakšen je to presednik, da se boji višine, lol. sama korupcija v teh skokih.
Renee Nicole Good v spomin
27. 03. 2026 18.44
punčaro...??? Tole Dekle je svetovna rekorderka v poletih in še cele kopice svetovnih zmag...
niktalop
27. 03. 2026 18.32
2027 pa napad na 250 m
štajerc65
27. 03. 2026 18.29
To lahko storijo samo PREVCII. Bravo.
gonisetaubi
27. 03. 2026 18.28
kapo dol...slovenka desetletja
komandos
27. 03. 2026 18.28
Bravo Nika res si gorenjska princeska v poleti H V A L A T I krasna si
Anion6anion
27. 03. 2026 18.26
Lepo je bilo gledat punce kako so se veselile poletov v Planici. Vsaka po poletu vesela , zadovoljna , srečna. Najlepše pa je bilo videti, kako so prav vse najboljše skakalke sveta prišle objet Niko po svetovnem rekordu. To je pravi športni duh, ki ga marsiksterem športu že pogrešamo. Bravo Nika, bravo dekleta.
St. Gallen
27. 03. 2026 18.19
Cestitke. Odermatt zenskega skakanja
