Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvo Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Nika Prevc v Predazzu z rekordom druga, Nika Vodan 8.

Predazzo, 18. 09. 2025 23.56 | Posodobljeno pred 14 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Nika Prevc je v italjanskem Predazzu na generalki na srednji napravi za olimpijske igre 2026 po vodstvu po prvi seriji tekmovanje končala na 2. mestu za Kanadčanko Abigail Strate, slovenski uspeh je z osmim mestom dopolnila Nika Vodan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Skakalke so se z olimpijsko skakalnico v Predazzu spoznale zelo hitro, saj je bil pred tekmo na sporedu le en skok za trening, še ta pa se je začel s precejšnjo zamudo zaradi neugodnega vetra. Tekmovanje je nato potekalo tekoče, veter je skakalkam pihal v hrbet. Nove zmage v tem poletju se je razveselila Kanadčanka Abigail Strate s 103.5 in 102.5 metri ter 258,8 točkami. V finalu je ugnala rekorderko prenovljene skakalnice, Niko Prevc, ki je v prvi seriji rekord postavila s 104 metri, v finalu pa je pristala pri 98 metrih in je zbrala 253,0 točk. Družbo na zmagovalnem odru jima je delala Japonka Juka Seto z 98.5 in 103 metri ter 244,9 točkami. Vedno boljše skoke kaže Nika Vodan, ki je s 100 in 97 metri ter 233,9 točkami končala na 8. mestu.

V konkurenci 63 skakalk so brez točk ostale Tinkara Komar na 37. mestu, Katra Komar, Maja Kovačič in Ema Klinec, ki so se zvrstile na mestih od 46. do 49.. V skupni razvrstitvi poletne velike nagrade Nika Prevc na drugem mestu za tokrat peto uvrščeno Japonko Nozomi Marujama zaostaja še 40 točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Predazzu najboljši Slovenec Domen Prevc, visoko tudi Zajc in Kos

Na tekmi na prenovljeni srednji skakalnici v italijanskem Predazzu je pet Slovencev osvojilo točke, najboljši pa je bil na 9. mestu svetovni prvak in rekorder, Domen Prevc. 11. je bil Timi Zajc, 13. Lovro Kos, Anže Lanišek je zasedel 19. mesto, Žiga Jančar je končal na 25. mestu.

V konkurenci 68 skakalcev je tekmo pod žarometi v dolini Fiemme dobil Avstrijec Jan Hoerl s 107.5 in 101 metrom ter 274,3 točkami pred rojakom Danielom Tschofenigom, ki je skočil 106 in 103 metre, zaostal je 2,1 točki. Tretji je bil Japonec Rjoju Kobajaši s 105 in 98 metri ter 12,6 točkami zaostanka za zmagovalcem. Po 6. mestu po prvi seriji je bil na koncu najboljši Slovenec Domen Prevc, ki je s 103 in 97 metri ter 250,2 točkami zasedel 9. mesto. Timi Zajc je bil 11. s 97.5 in 100 metri ter 246,3 točkami, Lovro Kos je v finalu izgubil šest mest, na koncu je bil s 103 in 93 metri ter 244,1 točkami na 13. mestu.

Anže Lanišek je v finalu nazadoval za tri mesta, s 100 in 95 metri ter 236,7 točkami je zasedel 19. mesto, Žiga Jančar je bil po 14. mestu po prvi seriji na koncu z 99 in 95.5 metri ter 234,7 točkami 25.. Brez točk je ostal Žak Mogel.

smučarski skoki poletna velika nagrada
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256