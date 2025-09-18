Nika Prevc v Predazzu z rekordom druga, Nika Vodan 8.

V konkurenci 63 skakalk so brez točk ostale Tinkara Komar na 37. mestu, Katra Komar, Maja Kovačič in Ema Klinec , ki so se zvrstile na mestih od 46. do 49.. V skupni razvrstitvi poletne velike nagrade Nika Prevc na drugem mestu za tokrat peto uvrščeno Japonko Nozomi Marujama zaostaja še 40 točk.

Skakalke so se z olimpijsko skakalnico v Predazzu spoznale zelo hitro, saj je bil pred tekmo na sporedu le en skok za trening, še ta pa se je začel s precejšnjo zamudo zaradi neugodnega vetra. Tekmovanje je nato potekalo tekoče, veter je skakalkam pihal v hrbet. Nove zmage v tem poletju se je razveselila Kanadčanka Abigail Strate s 103.5 in 102.5 metri ter 258,8 točkami. V finalu je ugnala rekorderko prenovljene skakalnice, Niko Prevc , ki je v prvi seriji rekord postavila s 104 metri, v finalu pa je pristala pri 98 metrih in je zbrala 253,0 točk. Družbo na zmagovalnem odru jima je delala Japonka Juka Seto z 98.5 in 103 metri ter 244,9 točkami. Vedno boljše skoke kaže Nika Vodan , ki je s 100 in 97 metri ter 233,9 točkami končala na 8. mestu.

V Predazzu najboljši Slovenec Domen Prevc, visoko tudi Zajc in Kos



Na tekmi na prenovljeni srednji skakalnici v italijanskem Predazzu je pet Slovencev osvojilo točke, najboljši pa je bil na 9. mestu svetovni prvak in rekorder, Domen Prevc. 11. je bil Timi Zajc, 13. Lovro Kos, Anže Lanišek je zasedel 19. mesto, Žiga Jančar je končal na 25. mestu.

V konkurenci 68 skakalcev je tekmo pod žarometi v dolini Fiemme dobil Avstrijec Jan Hoerl s 107.5 in 101 metrom ter 274,3 točkami pred rojakom Danielom Tschofenigom, ki je skočil 106 in 103 metre, zaostal je 2,1 točki. Tretji je bil Japonec Rjoju Kobajaši s 105 in 98 metri ter 12,6 točkami zaostanka za zmagovalcem. Po 6. mestu po prvi seriji je bil na koncu najboljši Slovenec Domen Prevc, ki je s 103 in 97 metri ter 250,2 točkami zasedel 9. mesto. Timi Zajc je bil 11. s 97.5 in 100 metri ter 246,3 točkami, Lovro Kos je v finalu izgubil šest mest, na koncu je bil s 103 in 93 metri ter 244,1 točkami na 13. mestu.

Anže Lanišek je v finalu nazadoval za tri mesta, s 100 in 95 metri ter 236,7 točkami je zasedel 19. mesto, Žiga Jančar je bil po 14. mestu po prvi seriji na koncu z 99 in 95.5 metri ter 234,7 točkami 25.. Brez točk je ostal Žak Mogel.