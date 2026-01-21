Naslovnica
Zgodba se razvija

Nika Prevc po prvi seriji druga

Sapporo, 21. 01. 2026 08.30

Avtor:
STA
Nika prevc

Najboljša smučarska skakalka zadnjih sezon Nika Prevc je po torkovem spodrsljaju, ko je v prvi seriji tekme v Zau naredila napako, spet na dobri poti. Po prvi seriji je na drugem mestu, med deseterico pa je tudi Nika Vodan, ki je trenutno osma.

Nika Prevc, ki je pred torkovo tekmo v Zau zmagala na prejšnjih šestih tekmah, je v torek že v finalu popravila napako in z daljavo dneva (102 m) pokazala, da bo spet merila visoko. "Jutri si želim dva takšna tekmovalna skoka, kot je bil danes zadnji," je visoke ambicije za danes potrdila tudi Prevc.

Njena prva zasledovalka v svetovnem pokalu Nozomi Maruyama je kvalifikacije končala na 11. mestu, tik pred drugo Slovenko Niko Vodan. Na tekmi bosta od slovenskih skakalk nastopili tudi Maja Kovačič z 22. in Katra Komar s 33. mestom v kvalifikacijah, medtem ko je bila mlada Taja Terbovšek tokrat preskromna z 41. mestom.

KOMENTARJI0

