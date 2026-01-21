Nika Prevc po prvi seriji druga

Nika Prevc, ki je pred torkovo tekmo v Zau zmagala na prejšnjih šestih tekmah, je v torek že v finalu popravila napako in z daljavo dneva (102 m) pokazala, da bo spet merila visoko. "Jutri si želim dva takšna tekmovalna skoka, kot je bil danes zadnji," je visoke ambicije za danes potrdila tudi Prevc.

Njena prva zasledovalka v svetovnem pokalu Nozomi Maruyama je kvalifikacije končala na 11. mestu, tik pred drugo Slovenko Niko Vodan. Na tekmi bosta od slovenskih skakalk nastopili tudi Maja Kovačič z 22. in Katra Komar s 33. mestom v kvalifikacijah, medtem ko je bila mlada Taja Terbovšek tokrat preskromna z 41. mestom.