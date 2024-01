Nika Prevc z ekipo obljublja izjemen konec tedna na Ljubnem ob Savinji

Nika Prevc je povedala, da je v dobri formi in se še posebej veseli letošnje domače tekme. "Sem že dobila prošnje, da uredim karte za tekmo. Veliko gledalcev pričakujemo. Odkar sem prišla domov iz Japonske, nisem veliko delala, sem pa se spočila in tudi naspala. To je zelo pomembno pred tekmovanji konec tedna."

Tam je v Zau 19. januarja svojo peto zmago v pokalu v karieri in sezoni dosegla Nika Prevc, četrta je bila Nika Križnar, obe pa sta dan pozneje v dvoje na superekipni tekmi prepričljivo premagali vso konkurenco kot izjemno napoved domačega tekmovanja.

Nika Križnar je včasih na Ljubnem ob Savinji nastopila zelo dobro, pa tudi spodrsljaje je že imela. "Vedno je bil tam rokenrol čustev, upam, da bodo letos solze sreče. Pozna se napredek, ki sem ga naredila na prejšnjih tekmah. Še nikoli nisem tako dobro nastopila na Japonskem. Mlajši brat je danes opravil trening na Ljubnem in je dejal, da je skakalnica zelo dobro pripravljena."

Tekmovanje letos ni potekalo v času okoli novega leta, zlata sova se je poslovila po prejšnji zimi, konec poletja pa so še katastrofalne poplave zelo poškodovale tudi skakalnico. Predsednik organizacijskega komiteja Rajko Pintar je dejal, da so ga številni doma in na tujem spraševali, ali tekma sploh bo.

"Vso jesen in tudi to zimo je bilo tako. Hvala številnim prostovoljcem, da so nam pomagali, da bomo lahko na skakalnici gostili tekmo kljub vsem težavam, ki smo jih imeli. Sneg je pokril rane ob skakalnici. Ta pa je tako dobro pripravljena kot še nikoli. Obnovo bomo nadaljevali spomladi," je pojasnil Pintar.

Drugič bo na Ljubnem ob Savinji nastopila Taja Bodlaj, ki je na četrtih zimskih olimpijskih igrah mladih v Gangvonu v Južni Koreji v soboto osvojila zlato na posamični tekmi, naslednji dan in drugi dan OI mladih pa še v mešani ekipi. V njej so bili še Ajda Košnjek, ki bo tudi tekmovala na Ljubnem ob Savinji, ter skakalca Enej Faletič in Urban Šimnic.