Nika Prevc z izjemnim skokom do 3. mesta, Vodan 5.

Nika Prevc je po slabšem prvem skoku v drugo napadla in izenačila daljavo dneva 89,5 m. S tem je precej napredovala in v boju za stopničke ugnala vse tekmice z izjemo najboljših dveh po prvi seriji.

Boljši sta bili na koncu le Lisa Eder in dvakratna olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Odine Stroem (235,8). Bolje kot v soboto se je izkazala tudi Nika Vodan (226,7). Po prvi seriji je bila četrta, v drugo pa je po 85 m dolgem skoku izgubila mesto proti rojakinji in končala na petem mestu.