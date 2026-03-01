Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Nika Prevc z izjemnim skokom do 3. mesta, Vodan 5.

Hinzenbach, 01. 03. 2026 16.01 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
A.V. STA
Nika prevc

Na tekmi svetovnega pokala za smučarske skakalke v avstrijskem Hinzenbachu je zmago slavila ljubljenka domačega občinstva Lisa Eder (88,5 m/86 m). Na drugem mestu je končala olimpijska prvakinja iz Predazza, Norvežanka Anna Odine Stroem (86 m/85,5 m), izjemen napad z 10. mesta pa je v finalu uprizorila slovenska šampionka Nika Prevc (80,5 m/89,5 m), ki je tako pridobila sedem mest za končno tretje mesto.

Nika Prevc je po slabšem prvem skoku v drugo napadla in izenačila daljavo dneva 89,5 m. S tem je precej napredovala in v boju za stopničke ugnala vse tekmice z izjemo najboljših dveh po prvi seriji.

Boljši sta bili na koncu le Lisa Eder in dvakratna olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Odine Stroem (235,8). Bolje kot v soboto se je izkazala tudi Nika Vodan (226,7). Po prvi seriji je bila četrta, v drugo pa je po 85 m dolgem skoku izgubila mesto proti rojakinji in končala na petem mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Do točk sta prišli še Katra Komar in Taja Bodlaj. Komar (199,9) je v 12. finalnem nastopu v Hinzenbachu napredovala za pet mest in bila na koncu 21., Bodlaj (199,6) pa je izgubila nekaj mest in končala kot 24. Brez finala je ostala Jerica Jesenko, ki je bila 38., že v kvalifikacijah pa je obstala Nina Kontrec.

Naslednja postaja svetovnega pokala bo Lahti, kjer bi lahko Nika Prevc že potrdila tretji zaporedni veliki kristalni globus. Do konca sezone je namreč ostalo še sedem tekem.

Svetovni pokal (ž), Hinzenbach, končni vrstni red:

1. Lisa Eder (Slo) 247,1 točke (88,5/86 m)

2. Anna Odine Stroem (Nor) 235,8 (86/85,5)

3. Nika Prevc (Slo) 230,3 (80,5/89,5)

4. Heidi Dyhre Traaserud (Nor) 230,1 (85/85)

5. Nika Vodan (Slo) 226,7 (83,5/85)

6. Abigail Strate (Kan) 222,9 (84/85)

...

21. Katra Komar (Slo) 199,9 (81/81)

24. Taja Bodlaj (Slo) 199,6 (81/79)

...

- brez finala: 38. Jerica Jesenko (Slo)

- izpadla v kvalifikacijah: Nina Kontrec (Slo)

smučarski skoki svetovni pokal nika prevc nika vodan lisa eder

Neverjetni Prevc z rekordom skakalnice do zmage

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kviz
01. 03. 2026 17.46
Če bi bila vsaj malo bolj prijazna in zgovorna bi bila super. Me zanima koliko je imela v šoli slovensčino.
Odgovori
-1
1 2
Masturbator
01. 03. 2026 17.46
Pa kaj ce ni zmagala? Tudi na lepotnem tekmovanju bi sigurno bila zadnja!
Odgovori
+1
2 1
Martinović
01. 03. 2026 18.12
Me zanima kakšna je tvoja mati…
Odgovori
0 0
luna.3
01. 03. 2026 17.09
Priznati moramo, da so Prevci daleč pred vsemi, so razred zase. Čestitke Niki, ter ostalim našim tekmovalkam, ki so se uvrstile na lepa mesta.
Odgovori
+0
2 2
Gutenberg
01. 03. 2026 17.57
Če ne bi bilo Prevcev, bi imeli od letošnje zime en velik nič.
Odgovori
+1
1 0
mungus
01. 03. 2026 16.56
Bravo punci.
Odgovori
+4
5 1
Masturbator
01. 03. 2026 16.39
Pa kaj ce je samo 10? Tudi na lepotnem tekmovanju bi bila sigurno zadnja.
Odgovori
-10
3 13
Sandokkan
01. 03. 2026 16.37
Drzavi?? :))) Ta je med najmanj gledanimi športi na svetu in na celem planetu ta šport prakticira samo 428 žensk :))))
Odgovori
-7
3 10
oježeš
01. 03. 2026 16.34
Vsakemu še boljšemu kdaj spodleti. Nič hudega, je pa dober opomin za naprej. Carica je dala veliko našemu športu in državi, verjetno pa bo to le dodatna spodbuda za naprej. Sicer pa počakajmo do konca tekmovanja.
Odgovori
-1
4 5
bibaleze
Portal
Kaj dojenček zaznava v maternici
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
zadovoljna
Portal
V lepi beli obleki je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Videti sta kot sestri
Videti sta kot sestri
vizita
Portal
Nevarna kombinacija: zdravila, ki jih nikoli ne smete jemati skupaj z alkoholom
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
cekin
Portal
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Kako biti nenadomestljiv v službi?
moskisvet
Portal
Znanstveniki razkrili, da je bilo zgodnje Vesolje po Velikem poku kot 'vrela kozmična juha'
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
dominvrt
Portal
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Stonewall
Stonewall
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543