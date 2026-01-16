Nika Prevc zlahka do 32. zmage v karieri

Manj kot mesec dni pred olimpijskimi igrami so se najboljše smučarske skakalke na svetu zbrale na skakalnici Snow Ruyi v Zhangjiakouju, ki se ga tudi v slovenskem taboru spominjajo po uspešnih predstavah na OI v Pekingu leta 2022.

Dvakratna svetovna prvakinja, svetovna rekorderka in branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc se je na tem prizorišču hitro ujela z napravo in lovi peto zaporedno zmago, skupno pa že 32. v karieri.

V finalu bosta nastopili tudi Maja Kovačič z 21. in Katra Komar s 26. mestom.

Nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala Nika Vodan, ki je prav tako pripotovala v Azijo, je že v četrtek obležala z visoko vročino in nato izpustila kvalifikacije.