Zimski športi

Nika Prevc zlahka do 32. zmage v karieri

Džangdžjakov, 16. 01. 2026 10.25 pred eno minuto 1 min branja 3

Avtor:
A.V. STA
Tekma svetovnega pokala na Ljubnem - Nika Prevc

Najboljša smučarska skakalka olimpijske sezone Nika Prevc je po dvojčku zmag v Beljaku in na Ljubnem napovedala nov naskok na vrh tudi v olimpijskem Zhangjiakouju. Prevc je na prizorišču olimpijskih iger 2022 po prvi seriji za osem metrov preskočila tekmice in si nabrala 11,7 točke naskoka pred najbližjo zasledovalko, Japonko Nozomi Maruyama, v finalu pa s skokom 130 metrov zgolj potrdila prevlado na Kitajskem. Na zmagovalnem odru sta pristali še omenjena Maruyama in Selina Freitag.

Manj kot mesec dni pred olimpijskimi igrami so se najboljše smučarske skakalke na svetu zbrale na skakalnici Snow Ruyi v Zhangjiakouju, ki se ga tudi v slovenskem taboru spominjajo po uspešnih predstavah na OI v Pekingu leta 2022.

Dvakratna svetovna prvakinja, svetovna rekorderka in branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc se je na tem prizorišču hitro ujela z napravo in lovi peto zaporedno zmago, skupno pa že 32. v karieri.

V finalu bosta nastopili tudi Maja Kovačič z 21. in Katra Komar s 26. mestom.

Nekdanja skupna zmagovalka svetovnega pokala Nika Vodan, ki je prav tako pripotovala v Azijo, je že v četrtek obležala z visoko vročino in nato izpustila kvalifikacije.

smučarski skoki svetovni pokal slovenska ženska reprezentanca nika prevc nozomi maruyama

Prevc le za Kobajašijem, na tekmi še štirje Slovenci

pepe007
16. 01. 2026 11.01
Bravo, Nika! Čestitke!
Odgovori
+1
1 0
pojtrarara
16. 01. 2026 10.58
Bravooooo Kraljica Nika za zmago!
Odgovori
+1
1 0
ivan z Doba
16. 01. 2026 10.55
Čestitke! GOAT!
Odgovori
+2
2 0
