Nika Prevc z rekordom skakalnice do nove zmage

Nika Prevc je s 139,5 m dosegla 134,5 točke in bila 5,3 točke pred Kanadčanko Abigail Strate (128,5 m, 129,2 točke), ki je v soboto prav tako končala na drugem mestu. Tretja je bila tokrat Norvežanka Heidi Dyhre Traaserud s 135 m in 124,6 točke.

Nika Vodan je bila sedma (126 m, 114,9), do točk je prišla še tretja Slovenka Maja Kovačič na 29. mestu (108 m, 74,7). Katra Komar je bila 34. (102,5 m, 64,6), 36. pa Taja Terbovšek (95 m, 49,4).