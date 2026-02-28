Nika Prevc zdržala pritisk in prišla do nove zmage

Nika Prevc je bila že po prvi seriji tri točke pred današnjo najbližjo zasledovalko Liso Eder. Obe sta skočili 89 metrov. Skoraj identično predstavo sta ponovili tudi v drugo, ko je Eder rokavico slovenski tekmici vrgla z 89,5 m dolgim skokom.
Slovenska zvezdnica, dobitnica treh olimpijskih kolajn v Predazzu, ji je odgovorila z 89 metri in s povsem enakim izkupičkom v drugi seriji ohranila tri točke naskoka za novo, že 36. zmago v svetovnem pokalu. Tretja je bila dvakratna olimpijska prvakinja iz Predazza, Norvežanka Anna Odine Stroem (238,3).
Od Slovenk je do točk prišla še Nika Vodan, ki je bila osma. V drugi seriji je pridobila dve mesti in ohranila mesto v najboljši deseterici tudi v skupnem seštevku.Brez finala so ostale Katra Komar (91,1) na 32., Taja Bodlaj (89,7) na 33. in Jerica Jesenko (84,9) na 38. mestu. Že v kvalifikacijah je pred tem obstala Nina Kontrec.
Po 14. zmagi v sezoni ima Nika Prevc v skupnem seštevku pred Japonko Nozomi Maruyama zdaj 566 točk naskoka. Do konca je ostalo še osem posamičnih tekem, vključno z nedeljsko v Hinzenbachu.
Svetovni pokal (ž), Hinzenbach, končni vrstni red:
1. Nika Prevc (Slo) 258,6 točke (89/89 m)
2. Lisa Eder (Slo) 255,6 (89/89,5)
3. Anna Odine Stroem (Nor) 238,3 (86/85,5)
4. Yuki Ito (Jap) 232,6 (86/84,5)
5. Heidi Dyhre Traaserud (Nor) 232,1 (87/85)
6. Selina Freitag (Nem) 230,4 (84,5/84,5)
...
8. Nika Vodan (Slo) 226,1 (82,5/86)
...
- brez finala: 32. Katra Komar, 33. Taja Bodlaj,
38. Jerica Jesenko (vse Slo)
- izpadla v kvalifikacijah: Nina Kontrec (Slo)
