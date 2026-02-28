Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Nika Prevc zdržala pritisk in prišla do nove zmage

Linz, 28. 02. 2026 16.18 pred 32 minutami 2 min branja 9

Avtor:
A.V. STA
Nika Prevc

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (258,6 točke) je zmagovalka tekme svetovnega pokala v avstrijskem Hinzenbachu. V napetem dvoboju je za tri točke ugnala domačinko Liso Eder, vse ostale pa so zaostale več kot 20 točk. Do točk je od Slovenk prišla še Nika Vodan z osmim mestom.

Nika Prevc je bila že po prvi seriji tri točke pred današnjo najbližjo zasledovalko Liso Eder. Obe sta skočili 89 metrov. Skoraj identično predstavo sta ponovili tudi v drugo, ko je Eder rokavico slovenski tekmici vrgla z 89,5 m dolgim skokom.

Slovenska zvezdnica, dobitnica treh olimpijskih kolajn v Predazzu, ji je odgovorila z 89 metri in s povsem enakim izkupičkom v drugi seriji ohranila tri točke naskoka za novo, že 36. zmago v svetovnem pokalu. Tretja je bila dvakratna olimpijska prvakinja iz Predazza, Norvežanka Anna Odine Stroem (238,3).

Nika Prevc je prišla do prve poolimpijske zmage v avstrijskem Hinzenbachu.
Nika Prevc je prišla do prve poolimpijske zmage v avstrijskem Hinzenbachu.
FOTO: AP

Od Slovenk je do točk prišla še Nika Vodan, ki je bila osma. V drugi seriji je pridobila dve mesti in ohranila mesto v najboljši deseterici tudi v skupnem seštevku.Brez finala so ostale Katra Komar (91,1) na 32., Taja Bodlaj (89,7) na 33. in Jerica Jesenko (84,9) na 38. mestu. Že v kvalifikacijah je pred tem obstala Nina Kontrec.

Po 14. zmagi v sezoni ima Nika Prevc v skupnem seštevku pred Japonko Nozomi Maruyama zdaj 566 točk naskoka. Do konca je ostalo še osem posamičnih tekem, vključno z nedeljsko v Hinzenbachu.

Svetovni pokal (ž), Hinzenbach, končni vrstni red:

1. Nika Prevc (Slo) 258,6 točke (89/89 m)

2. Lisa Eder (Slo) 255,6 (89/89,5)

3. Anna Odine Stroem (Nor) 238,3 (86/85,5)

4. Yuki Ito (Jap) 232,6 (86/84,5)

5. Heidi Dyhre Traaserud (Nor) 232,1 (87/85)

6. Selina Freitag (Nem) 230,4 (84,5/84,5)

...

8. Nika Vodan (Slo) 226,1 (82,5/86)

...

- brez finala: 32. Katra Komar, 33. Taja Bodlaj,

38. Jerica Jesenko (vse Slo)

- izpadla v kvalifikacijah: Nina Kontrec (Slo)

smučarski skoki svetovni pokal nika prevc lisa eder nozomi maruyama

Prevc z odličnim drugim poletom do 12. zmage v sezoni

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Thordor
28. 02. 2026 17.34
Celo zimo samo Prevci….poln k…,
Odgovori
0 0
Korošec77
28. 02. 2026 17.17
Odlicno Nika! In Domen! Krasen dan za nas ljubitelje skokov. Komaj cakam Planico, da pozdravimo tam nase ase.
Odgovori
+2
2 0
proofreader
28. 02. 2026 17.11
Nika je v grški mitologiji boginja zmage.
Odgovori
+6
6 0
proofreader
28. 02. 2026 17.08
Bravo Nika 1 in Nika 2.
Odgovori
+6
6 0
dadinho10
28. 02. 2026 17.08
Kaj pomeni naslov zdrzala pritisk? Kaksna aludija na OI?
Odgovori
-4
0 4
scipio
28. 02. 2026 17.03
Bravo Nika! Si taprava selška Slovenka in ljudje iz te doline so prislovno delavni, sposobni in skromni. Blagoslovljeni rodovi! Kajti napuh, pohlep in materialna požrtost so trije najhujši od sedmih naglavnih grehov. Od vseh teh trpi tudi Slovenija. Kaj neki so 4 preostali? Tu so še pohota, pretirano žrtje/lokanje, jeza, zavist in lenoba.
Odgovori
+5
5 0
štajerc65
28. 02. 2026 16.51
Kaj Prevci delajo letos v skokih tem Avstrijcem in ostalim. Čudno da ostali imajo še sploh voljo do skakanja ko tak vedo da pri moških in ženskah dominira Prevc.
Odgovori
+7
7 0
Kriss slo
28. 02. 2026 17.06
a trbi prhaja v tako nepomembnrm sportu..sploh zenski skoki ..
Odgovori
-3
0 3
LevoDesniPles
28. 02. 2026 16.49
še dobro da ni bila v iranski šoli XD
Odgovori
-3
1 4
JApajaDAja
28. 02. 2026 16.48
bravo dekle!
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Kako ne prizadeti nekoga, ki si želi otroka
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Najboljše pomladne aktivnosti za otroke na prostem: ideje za razvoj motorike in domišljije
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je Dragićeva izbranka namenila svoji mami
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, bike čaka razvajanje
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
10 zdravih živil, ki v resnici vsebujejo veliko sladkorja
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
Nenavadna manikura, ki bo hit pomladi
vizita
Portal
Sindrom policističnih jajčnikov: simptomi, ki jih ženske pogosto spregledajo
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Zakaj je spanec postal globalni zdravstveni problem in kako ga izboljšati brez zdravil
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Hormonsko neravnovesje pri moških: simptomi, o katerih se premalo govori
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
Zakaj se pojavi panični napad brez razloga
cekin
Portal
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
moskisvet
Portal
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
voyo
Portal
Borec
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543