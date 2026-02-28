Nika Prevc zdržala pritisk in prišla do nove zmage

Nika Prevc je bila že po prvi seriji tri točke pred današnjo najbližjo zasledovalko Liso Eder. Obe sta skočili 89 metrov. Skoraj identično predstavo sta ponovili tudi v drugo, ko je Eder rokavico slovenski tekmici vrgla z 89,5 m dolgim skokom.

Slovenska zvezdnica, dobitnica treh olimpijskih kolajn v Predazzu, ji je odgovorila z 89 metri in s povsem enakim izkupičkom v drugi seriji ohranila tri točke naskoka za novo, že 36. zmago v svetovnem pokalu. Tretja je bila dvakratna olimpijska prvakinja iz Predazza, Norvežanka Anna Odine Stroem (238,3).