Nika Prevc: Zelo me motivira, ko vidim, da je Domen nepremagljiv

Nika Prevc je v Ljubnem zaenkrat potrdila vlogo favoritinje. Na petkovih kvalifikacijah je bila najboljša in je tako pred nadaljevanjem skakalnega vikenda dobro razpoložena. "Kljub dežju je skakalnica odlično pripravljena, mislim, da se kar vsi zabavamo in upam, da bosta v soboto in nedeljo dve dobri tekmi," je pred našim mikrofonom povedala 18-letnica.

Kot nam je zaupala, so domače tekme vedno nekaj posebnega. "Po eni strani je tukaj veliko ljudi, ki te spodbuja, po drugi pa je toliko večja želja zadovoljiti ljudi, ki so te prišli podpirat." Ni pa Nika edina s priimkom Prevc, ki trenutno blesti v karavani smučarskih skokov. Njen brat Domen je pred novoletno turnejo nanizal kar pet zaporednih zmag, na turneji štirih skakalnic pa kot tretji Slovenec osvojil zlatega orla.

Domen Prevc FOTO: Luka Kotnik

Slovenska skakalna zvezdnica priznava, da so bratovi uspehi tudi njej v veliko spodbudo. "To me zelo motivira in sem zelo zadovoljna, ko ga vidim, kako uživa v svojih predstavah in kako nepremagljiv je."