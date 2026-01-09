Naslovnica
Zimski športi

Nika Prevc: Zelo me motivira, ko vidim, da je Domen nepremagljiv

Ljubno, 09. 01. 2026 20.21 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
David Stropnik Ž.Ž.
Nika Prevc

Smučarska skakalka Nika Prevc je nastope pred domačimi navijači v Ljubnem začela odlično. Na kvalifikacijah si je popolnoma podredila sicer okrnjeno konkurenco in se že veseli obeh tekem v Zgornji Savinjski dolini. V pogovoru nam je zaupala tudi, kakšen pritisk čuti pred domačo tekmo in v kakšno spodbudo so ji dosežki brata Domna.

Nika Prevc je v Ljubnem zaenkrat potrdila vlogo favoritinje. Na petkovih kvalifikacijah je bila najboljša in je tako pred nadaljevanjem skakalnega vikenda dobro razpoložena.

"Kljub dežju je skakalnica odlično pripravljena, mislim, da se kar vsi zabavamo in upam, da bosta v soboto in nedeljo dve dobri tekmi," je pred našim mikrofonom povedala 18-letnica.

Kot nam je zaupala, so domače tekme vedno nekaj posebnega. "Po eni strani je tukaj veliko ljudi, ki te spodbuja, po drugi pa je toliko večja želja zadovoljiti ljudi, ki so te prišli podpirat."

Ni pa Nika edina s priimkom Prevc, ki trenutno blesti v karavani smučarskih skokov. Njen brat Domen je pred novoletno turnejo nanizal kar pet zaporednih zmag, na turneji štirih skakalnic pa kot tretji Slovenec osvojil zlatega orla.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Luka Kotnik

Slovenska skakalna zvezdnica priznava, da so bratovi uspehi tudi njej v veliko spodbudo. "To me zelo motivira in sem zelo zadovoljna, ko ga vidim, kako uživa v svojih predstavah in kako nepremagljiv je."

Prevc je sicer sezono začela nekoliko bolj zadržano in pobudo prepustila Nozomi Marujama, nato pa počasi začela topiti prednost Japonke, v Nemčiji še tretjič osvojila turnejo dveh večerov in nato v Beljaku od Marujame prevzela tudi rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu.

"Všeč mi je, da sem stopnjevala formo, dobro pa je tudi, da vem, kaj lahko še izboljšam," je misli o letošnji sezoni strnila zmagovalka kvalifikacij v Ljubnem.

skoki nika prevc ljubno

