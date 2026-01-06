Nika Prevc najboljša po prvi seriji

Nika Prevc, ki je to sezono prvič skakala v rumeni majici vodilne, vodi pred Avstrijko Liso Eder na drugem mestu, tretja je Nemka Agnes Reisch, ki za vodilno zaostaja za 3,9 točke.

Med Slovenkami je Nika Vodan po polovici tekme osma, Taja Terbovšek je 15., Katra Komar pa 29.

Brez zadnje tekme pred nastopom na Ljubnem sta v opoldanskih kvalifikacijah ostali Tinkara Komar in Maja Kovačič.