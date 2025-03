Nika Prevc: Želim le še trikrat lepo skočiti in doskočiti

Nika Prevc je iz drugega planeta, so se glasili mnogi zapisi v letošnji skakalni sezoni. Tudi v zadnjem tekmovalnem vikendu slovenska skakalka dokazuje, da ji ni para. V tej sezoni je na najvišjo stopničko stopila že štirinajstkrat (rekorderka je Sara Takanaši , ki je dosegla 15 zmag v eni sezoni), skupno pa jih je nabrala že 21. Vse te izjemne številke Prevčevo postavljajo ob bok starejšemu bratu Petru Prevcu , ki ima kot absolutni rekorder tri zmage več kot ona.

"Od današnjega dne si bom zagotovo najbolj zapomnila zadnji skok, ki je bil res lep in dolg. Za jutri (petek) pa si želim le še trikrat lepo skočiti in doskočiti," je napovedala skakalka, ki je pokazala ves pogum in zablestela tudi v poletih.

Največji uspehi:

- SP:

1. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica

1. mesto, Trondheim 2025, srednja skakalnica

2. mesto, Trondheim 2025, velika skakalnica, mešane ekipe

17. mesto, Planica 2023, srednja skakalnica

- svetovni pokal:

1. mesto, Lahti 2025

1. mesto, Vikersund 2025, poleti

1. mesto, Oslo 2025

1. mesto, Hinzenbach 2025

1. mesto, Ljubno ob Savinji 2025

1. mesto, Lake Placid 2025

1. mesto, Zao 2025

1. mesto, Oberstdorf 2025

1. mesto, Garmisch-Partenkirchen 2024

1. mesto, Engelberg 2024

1. mesto, Lillehammer 2024

1. mesto, Trondheim 2024

1. mesto, Ljubno ob Savinji 2024

1. mesto, Zao 2024, superekipno

1. mesto, Zao 2024

1. mesto, Beljak 2024

1. mesto, Garmisch-Partenkirchen 2023

1. mesto, Engelberg 2023

2. mesto, Beljak 2025

2. mesto, Oslo 2024

2. mesto, Hinzenbach 2024

2. mesto, Willingen 2024

2. mesto, Ljubno ob Savinji 2024

3. mesto, Zao 2025

3. mesto, Beljak 2025

3. mesto, Zhangjiakou 2024

3. mesto, Planica 2024

3. mesto, Hinzenbach 2023

- skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala 2024/25;

- skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala 2023/24;

- skupna zmagovalka novoletne turneje dveh večerov 2024/25;

- skupna zmagovalka novoletne turneje dveh večerov 2023/24;

- evropske igre:

2. mesto, Zakopane 2023

3. mesto, Zakopane 2023, mešane ekipe