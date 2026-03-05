Nika Prevc: Dan res ne bi mogel biti lepši

Nika Prevc je tako postala šele tretja oseba v smučarskih skokih ter druga ženska, ki ji je uspelo osvojiti tri zaporedne velike kristalne globuse za skupno zmago v svetovnem pokalu. Pred njo je to uspelo le legendarnemu Poljaku Adamu Malyszu (2000 - 2003) in Norvežanki Maren Lundby (2017 - 2020). Rekorderka med ženskami je sicer Japonka Sara Takanaši s skupno štirimi velikimi kristalnimi globusi.
Z današnjo 15. zmago je izenačila svoj lanski rekord po številu zmag v eni sezoni, ki si ga deli s Takanaši (2013/14). Prevc lahko že v petek (ali nato na eni od preostalih petih tekem) postane solo-rekorderka. To sezono je Prevc izboljšala tudi rekordni točkovni zbir v eni sezoni; po današnji tekmi je že pri 2196 točkah.
Drugo mesto je na današnji tekmi osvojila dvakratna olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Stroem, ki je zaostala za 14,2 točke, tretja pa je bila najbližja zasledovalka Slovenke v skupnem seštevku svetovnega pokala, Nozomi Marujama. Japonka, ki ima šest tekem pred koncem sezone 642 točk zaostanka za Prevc, je na današnji tekmi zaostala že za 25,9 točke.
"Danes sem super srečna! Na Lahti sem imela zelo lepe spomine iz preteklosti, tako da sem danes že zjutraj na skakalnico prišla zelo dobre volje. Že na treningih sem dobro skakala, predvsem na drugem. Dan res ne bi mogel biti lepši," je v prvi izjavi za mednarodno zvezo dejala slovenska šampionka, ki še ne ve, ali bo skupno zmago proslavila že danes ali ne.
Praznovanja za družino Prevc bi se lahko v Lahtiju nadaljevala v petek, ko lahko njen brat Domen Prevc na istem prizorišču sledi njenemu zgledu in osvoji svoj prvi naslov skupnega zmagovalca svetovnega pokala.
S tem bi 26-letnik prišel tudi do redkega grand slama, saj bi hkrati osvojil vseh pet velikih naslovov v smučarskih skokih. "Domenator" je namreč svetovni prvak v smučarskih skokih in poletih, prejšnji mesec je osvojil olimpijsko zlato na veliki skakalnici in januarja zlatega orla.
Doslej je le legendarnemu Fincu Mattiju Nykänenu v osemdesetih letih prejšnjega stoletja uspelo osvojiti vse te lovorike.
Od preostalih slovenskih finalistk na današnji tekmi je Nika Vodan v finalu napredovala na 13. mesto, Katra Komar na 24., Ema Klinec pa na 26. Brez točk sta ostali Taja Bodlaj in Jerica Jesenko.
"Lušten dan," pa je prvo tekmo v Lahtiju uvodoma za slovensko zvezo pospremil selektor Jurij Tepeš. "Nika Prevc je potrdila osvojitev kristalnega globusa. Zelo sem vesel. Predvsem pa sem zadovoljen z drugo serijo, saj so vse naše tekmovalke napredovale. To je tisto, treba je napadati. V prvi seriji so bile malenkost preveč rezervirane in to ne prinaša pravih rezultatov."
V petek na veliki skakalnici v Lahtiju za ženske sledi še ena posamična tekma.
