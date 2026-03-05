Naslovnica
Zimski športi

Nika Prevc: Dan res ne bi mogel biti lepši

Lahti, 05. 03. 2026 18.32 pred 1 uro 3 min branja 7

Avtor:
S.V. STA
Nika Prevc

Smučarska skakalka Nika Prevc je z zmago na svetovnem pokalu v Lahtiju že šest tekem pred koncem sezone osvojila tretji veliki kristalni globus. 20-letnica je bila najboljša v obeh serijah današnje tekme za svojo 15. zmago v sezoni, skupno pa že 37. v karieri ter jubilejno 50. za ženske smučarske skoke.

Nika Prevc je tako postala šele tretja oseba v smučarskih skokih ter druga ženska, ki ji je uspelo osvojiti tri zaporedne velike kristalne globuse za skupno zmago v svetovnem pokalu. Pred njo je to uspelo le legendarnemu Poljaku Adamu Malyszu (2000 - 2003) in Norvežanki Maren Lundby (2017 - 2020). Rekorderka med ženskami je sicer Japonka Sara Takanaši s skupno štirimi velikimi kristalnimi globusi.

Z današnjo 15. zmago je izenačila svoj lanski rekord po številu zmag v eni sezoni, ki si ga deli s Takanaši (2013/14). Prevc lahko že v petek (ali nato na eni od preostalih petih tekem) postane solo-rekorderka. To sezono je Prevc izboljšala tudi rekordni točkovni zbir v eni sezoni; po današnji tekmi je že pri 2196 točkah.

Drugo mesto je na današnji tekmi osvojila dvakratna olimpijska prvakinja, Norvežanka Anna Stroem, ki je zaostala za 14,2 točke, tretja pa je bila najbližja zasledovalka Slovenke v skupnem seštevku svetovnega pokala, Nozomi Marujama. Japonka, ki ima šest tekem pred koncem sezone 642 točk zaostanka za Prevc, je na današnji tekmi zaostala že za 25,9 točke.

Preberi še Nika Prevc z novo zmago do velikega kristalnega globusa

"Danes sem super srečna! Na Lahti sem imela zelo lepe spomine iz preteklosti, tako da sem danes že zjutraj na skakalnico prišla zelo dobre volje. Že na treningih sem dobro skakala, predvsem na drugem. Dan res ne bi mogel biti lepši," je v prvi izjavi za mednarodno zvezo dejala slovenska šampionka, ki še ne ve, ali bo skupno zmago proslavila že danes ali ne.

Praznovanja za družino Prevc bi se lahko v Lahtiju nadaljevala v petek, ko lahko njen brat Domen Prevc na istem prizorišču sledi njenemu zgledu in osvoji svoj prvi naslov skupnega zmagovalca svetovnega pokala.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: Profimedia

S tem bi 26-letnik prišel tudi do redkega grand slama, saj bi hkrati osvojil vseh pet velikih naslovov v smučarskih skokih. "Domenator" je namreč svetovni prvak v smučarskih skokih in poletih, prejšnji mesec je osvojil olimpijsko zlato na veliki skakalnici in januarja zlatega orla.

Doslej je le legendarnemu Fincu Mattiju Nykänenu v osemdesetih letih prejšnjega stoletja uspelo osvojiti vse te lovorike.

Od preostalih slovenskih finalistk na današnji tekmi je Nika Vodan v finalu napredovala na 13. mesto, Katra Komar na 24., Ema Klinec pa na 26. Brez točk sta ostali Taja Bodlaj in Jerica Jesenko.

"Lušten dan," pa je prvo tekmo v Lahtiju uvodoma za slovensko zvezo pospremil selektor Jurij Tepeš. "Nika Prevc je potrdila osvojitev kristalnega globusa. Zelo sem vesel. Predvsem pa sem zadovoljen z drugo serijo, saj so vse naše tekmovalke napredovale. To je tisto, treba je napadati. V prvi seriji so bile malenkost preveč rezervirane in to ne prinaša pravih rezultatov."

V petek na veliki skakalnici v Lahtiju za ženske sledi še ena posamična tekma.

smučarski skoki nika prevc lahti

Ilka Štuhec sedma na drugem treningu smuka v Italiji

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SLOVENSKI CHATGPT
05. 03. 2026 19.56
Bravo mravljica 🤞👍🙏🇸🇮💪👏
Odgovori
0 0
RUBEŽ
05. 03. 2026 19.20
Še enkrat in spet globok poklon in kapo do tal.
Odgovori
+7
7 0
Rde?a pesa in hren
05. 03. 2026 19.45
Tako, tako, se pridružujem!
Odgovori
+2
2 0
Slovenska pomlad
05. 03. 2026 19.19
Čestitke gospodična!
Odgovori
+6
6 0
windskiper
05. 03. 2026 19.12
Če bi vsi športniki imeli takšno disciplino in predanost delu, cilj za zmago, kjer se ne zadovoljiš s srebrom, bi imeli še več vrhunskih športnikov. Pa manj panožnih zajedalcev in več denarja v pionirske pogone
Odgovori
+5
5 0
slayer2
05. 03. 2026 19.11
Bravoooo,to bo veselica v Planici!!!
Odgovori
+8
8 0
Betuul
05. 03. 2026 19.04
👏celotni slo ženski smučarsko skakalni ekipi 👏ponosni smo👏Jurij👏
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
