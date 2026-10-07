Nika Prevc: Z Domnovim občutkom za let bi bil en skok dovolj za celo sezono

Nika Prevc je pred začetkom nove sezone znova osredotočena na izzive, ki jo čakajo v prihajajočih mesecih. Po koncu prejšnje si je sicer vzela nekaj časa za počitek, a povsem brez obveznosti ni šlo. "Športno sem se odpočila, za glavo pa je bilo še nekaj časa kar težko, ker sem imela ogromno šolskih obveznosti. Ravno zaradi tega sploh nisem izgubljala časa z razmišljanjem in organiziranjem, kam bi šla na dopust. Prosti teden sem tako preživela doma in mislim, da sem največ odnesla od kakšnega izleta v hribe."
V tekmovalnem koledarju nove sezone je kar nekaj postaj, ki se jih posebej veseli. "Zelo rada hodim v Skandinavijo. Od prizorišč sta mi zelo všeč Lahti in Engelberg, na prvem mestu pa bo gotovo Planica z letalnico. Mislim, da se vsi zelo veselimo tudi domače tekme na Ljubnem."
Za konec smo se dotaknili še njenega brata Domna in lastnosti, ki bi si jo od njega z veseljem izposodila pred pomembnim skokom. "Če bi izbrala Domnov občutek za let, bi bil en skok dovolj za celo sezono."
Tudi Domen Prevc v novo sezono vstopa po izjemni lanski zimi, ki mu je dala dodatno motivacijo za nadaljevanje kariere. "Lani je bila zame res pravljična, lepa sezona. Mogoče nanjo še bolj gledam kot na zagon v drugi del moje kariere." Po koncu tekmovanj je največ časa namenil treningu, iskanju pravih občutkov ter grajenju telesne in psihične pripravljenosti.
Z leti in izkušnjami se je spremenil tudi njegov pristop k treningu. "Mislim, da začneš malo bolj poslušati samega sebe. Na dan, ko se počutiš slabše, malo stopiš s plina, ko se počutiš dobro, pa znaš stopiti na plin. Pomembno je, da poznaš samega sebe in veš, kaj in koliko si lahko naložiš," pove.
Kljub izjemnim dosežkom pretekle zime prostora za napredek še vedno vidi dovolj. "Zagotovo se da še kaj narediti. Tudi konkurenca ne spi in dela naprej, tako da moraš napredovati že samo zato, da ostaneš na isti ravni. Če se potem poklopijo še vse druge stvari, nastanejo takšne nepozabne sezone."
Med cilji za prihodnost mu izzivov ne manjka. "Orla bi rad še enkrat dvignil, pa mogoče v Planici spet prišel v pravo razmerje.Tudi rekord ni nedosegljiv. Definitivno pa je Planica tista, ki se je zares veselim."
Tudi Domen je odgovoril na vprašanje, katero lastnost svoje sestre bi si izposodil pred pomembnim skokom. Medtem ko bi Nika torej izbrala njegov občutek za let, je sam pri njej izpostavil drugo odliko. Kratko in jedrnato je odgovoril: "Rekel bi, da samozavest."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.