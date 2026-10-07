Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Zimski športi

Nika Prevc: Z Domnovim občutkom za let bi bil en skok dovolj za celo sezono

Ljubljana, 07. 10. 2026 14.13 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Nina Mihalič
Nika prevc

Nika in Domen Prevc v novo sezono vstopata vsak s svojimi cilji, a z enako željo po novih vrhunskih dosežkih. Spregovorila sta o pripravah, pričakovanjih in prizoriščih, ki se jih najbolj veselita, razkrila pa tudi, katero lastnost bi si pred pomembnim skokom najraje izposodila drug od drugega.

Nika Prevc je pred začetkom nove sezone znova osredotočena na izzive, ki jo čakajo v prihajajočih mesecih. Po koncu prejšnje si je sicer vzela nekaj časa za počitek, a povsem brez obveznosti ni šlo. "Športno sem se odpočila, za glavo pa je bilo še nekaj časa kar težko, ker sem imela ogromno šolskih obveznosti. Ravno zaradi tega sploh nisem izgubljala časa z razmišljanjem in organiziranjem, kam bi šla na dopust. Prosti teden sem tako preživela doma in mislim, da sem največ odnesla od kakšnega izleta v hribe."

V tekmovalnem koledarju nove sezone je kar nekaj postaj, ki se jih posebej veseli. "Zelo rada hodim v Skandinavijo. Od prizorišč sta mi zelo všeč Lahti in Engelberg, na prvem mestu pa bo gotovo Planica z letalnico. Mislim, da se vsi zelo veselimo tudi domače tekme na Ljubnem."

Za konec smo se dotaknili še njenega brata Domna in lastnosti, ki bi si jo od njega z veseljem izposodila pred pomembnim skokom. "Če bi izbrala Domnov občutek za let, bi bil en skok dovolj za celo sezono."

Tudi Domen Prevc v novo sezono vstopa po izjemni lanski zimi, ki mu je dala dodatno motivacijo za nadaljevanje kariere. "Lani je bila zame res pravljična, lepa sezona. Mogoče nanjo še bolj gledam kot na zagon v drugi del moje kariere." Po koncu tekmovanj je največ časa namenil treningu, iskanju pravih občutkov ter grajenju telesne in psihične pripravljenosti.

Z leti in izkušnjami se je spremenil tudi njegov pristop k treningu. "Mislim, da začneš malo bolj poslušati samega sebe. Na dan, ko se počutiš slabše, malo stopiš s plina, ko se počutiš dobro, pa znaš stopiti na plin. Pomembno je, da poznaš samega sebe in veš, kaj in koliko si lahko naložiš," pove.

Kljub izjemnim dosežkom pretekle zime prostora za napredek še vedno vidi dovolj. "Zagotovo se da še kaj narediti. Tudi konkurenca ne spi in dela naprej, tako da moraš napredovati že samo zato, da ostaneš na isti ravni. Če se potem poklopijo še vse druge stvari, nastanejo takšne nepozabne sezone."

Med cilji za prihodnost mu izzivov ne manjka. "Orla bi rad še enkrat dvignil, pa mogoče v Planici spet prišel v pravo razmerje.Tudi rekord ni nedosegljiv. Definitivno pa je Planica tista, ki se je zares veselim."

Tudi Domen je odgovoril na vprašanje, katero lastnost svoje sestre bi si izposodil pred pomembnim skokom. Medtem ko bi Nika torej izbrala njegov občutek za let, je sam pri njej izpostavil drugo odliko. Kratko in jedrnato je odgovoril: "Rekel bi, da samozavest."

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
zimski športi smučarski skoki nika prevc domen prevc

Pingvini prvič poraženi v sezoni, Dallas s 'petardo' nad San Josejem

24ur.com Domen Prevc: Vse ali nič do konca in naprej
24ur.com Nika in Domen Prevc na čelu obeh reprezentanc pred novoletno turnejo
24ur.com 'Pri ustvarjanju nas vodita slovenska kultura in tradicija'
24ur.com Bucik Jogan: Na pripravah so bili dobri pogoji, zato mirno pričakujem začetek sezone
24ur.com Dončić: Rad bi, da bi imeli podobno energijo na vsaki tekmi
24ur.com Nika Prevc: Ne čutim pritiska skupne zmage
Zadovoljna.si O usodi tekmovalcev bo tokrat odločal žreb
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko imaš pet otrok, se starševstvo spremeni. Ne nujno tako, kot bi pričakovali
Sin Anžeta Kopitarja praznuje 10 let, mama Ines pa ganila s priznanjem
Sin Anžeta Kopitarja praznuje 10 let, mama Ines pa ganila s priznanjem
Lara Komar ob rojstnem dnevu pokazala starša: poglejte, kako sta videti
Lara Komar ob rojstnem dnevu pokazala starša: poglejte, kako sta videti
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
Ne pozabite na ta izlet čez mejo: za krompirjeve počitnice doživite nepozabno zabavo
zadovoljna
Portal
V črni čipki znova ukradla vse poglede, a oboževalci si želijo le eno
Že 33 let sta srečno poročena, za uspešen zakon pa prisegata na eno preprosto pravilo
Že 33 let sta srečno poročena, za uspešen zakon pa prisegata na eno preprosto pravilo
Pri 102 letih je umrla ena zadnjih velikih dam zlate dobe Hollywooda
Pri 102 letih je umrla ena zadnjih velikih dam zlate dobe Hollywooda
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
Jutranja kava bo imela večji učinek, če najprej naredite to
vizita
Portal
Imate pogosto to na krožniku? Telo vam morda sporoča, da potrebujete več sadja in zelenjave
Pljučna kuga je redka, a izjemno nevarna okužba
Pljučna kuga je redka, a izjemno nevarna okužba
Možgani se s staranjem ne kvarijo, temveč inteligentno prilagajajo
Možgani se s staranjem ne kvarijo, temveč inteligentno prilagajajo
Zakaj telo v mrzlem vremenu zahteva več toplih, mastnih obrokov?
Zakaj telo v mrzlem vremenu zahteva več toplih, mastnih obrokov?
cekin
Portal
Mnogi Slovenci sanjajo o tem koraku: preverite, katera država je najboljša za upokojitev
Dobili so višjo plačo, nato pa dali odpoved. Razlog preseneča številne vodje
Dobili so višjo plačo, nato pa dali odpoved. Razlog preseneča številne vodje
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
moskisvet
Portal
Zvezdnik razkril nenavaden znak Parkinsonove bolezni: vse se je začelo ponoči
Ronaldo prekinil molk: razkril, kaj se je zgodilo med njim in selektorjem
Ronaldo prekinil molk: razkril, kaj se je zgodilo med njim in selektorjem
Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama
Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama
To ni več Jaguar, kot smo ga poznali: novi Type 01 obrača glave
To ni več Jaguar, kot smo ga poznali: novi Type 01 obrača glave
dominvrt
Portal
Življenje na podeželju? Luka Pangos: 'Več je odrekanja, kot si večina predstavlja'
Gobarji, pozor: nevarnost, ki jo jeseni mnogi spregledajo
Gobarji, pozor: nevarnost, ki jo jeseni mnogi spregledajo
Ta fotografija razkriva, kdaj je krompir še uporaben in kdaj ne več
Ta fotografija razkriva, kdaj je krompir še uporaben in kdaj ne več
Cvetlice, ki svojo največjo skrivnost razkrijejo zvečer
Cvetlice, ki svojo največjo skrivnost razkrijejo zvečer
okusno
Portal
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
MasterChef trik za boljšo jed: ta odločitev naredi večjo razliko, kot si mislite
MasterChef trik za boljšo jed: ta odločitev naredi večjo razliko, kot si mislite
Recept sladice iz MasterChefa: 19-nadstropni mandljev stolp, ki je osupnil tekmovalce
Recept sladice iz MasterChefa: 19-nadstropni mandljev stolp, ki je osupnil tekmovalce
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
voyo
Portal
Totalna štala
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984