Nika Prevc: Z Domnovim občutkom za let bi bil en skok dovolj za celo sezono

Nika Prevc je pred začetkom nove sezone znova osredotočena na izzive, ki jo čakajo v prihajajočih mesecih. Po koncu prejšnje si je sicer vzela nekaj časa za počitek, a povsem brez obveznosti ni šlo. "Športno sem se odpočila, za glavo pa je bilo še nekaj časa kar težko, ker sem imela ogromno šolskih obveznosti. Ravno zaradi tega sploh nisem izgubljala časa z razmišljanjem in organiziranjem, kam bi šla na dopust. Prosti teden sem tako preživela doma in mislim, da sem največ odnesla od kakšnega izleta v hribe."

V tekmovalnem koledarju nove sezone je kar nekaj postaj, ki se jih posebej veseli. "Zelo rada hodim v Skandinavijo. Od prizorišč sta mi zelo všeč Lahti in Engelberg, na prvem mestu pa bo gotovo Planica z letalnico. Mislim, da se vsi zelo veselimo tudi domače tekme na Ljubnem."

Za konec smo se dotaknili še njenega brata Domna in lastnosti, ki bi si jo od njega z veseljem izposodila pred pomembnim skokom. "Če bi izbrala Domnov občutek za let, bi bil en skok dovolj za celo sezono."