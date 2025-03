Nika Prevc o zlatem skoku: Tako živčna sem bila, da se je vse hitro odvilo

Nika Prevc je še enkrat več potrdila, da ji v tem trenutku v svetu ženskih smučarskih skokov ni para. Z izjemnim skokom (134,5 metra) v zahtevnih razmerah je deklasirala konkurenco in tako dobila še drugo posamično preizkušnjo na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Kmalu po tem, ko so organizatorji drugo serijo zaradi premočnega vetra odpovedali, so jo oblile solze olajšanja in sreče.