Svetli način
Zimski športi

Nika Vodan: Koleno me še občasno boli, a pravi občutki se počasi vračajo

Ljubljana, 14. 10. 2025 11.56 | Posodobljeno pred 33 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , A.V.
Smučarska skakalka Nika Vodan bo na olimpijskih igrah februarja prihodnje leto v Predazzu branila zlato z mešane ekipne tekme in bron s posamične. "Sama se veselim te sezone zaradi tega, ker se mi zdi, da sem naredila velik korak naprej v pripravljenosti, tudi fizični," je dejala po vrnitvi in premoru zaradi operacije.

V novo sezono se Nika Vodan, ki je poleg Nike Prevc edina med Slovenkami osvojila veliki kristalni globus, podaja po operaciji kolena.

Koleno jo občasno še vedno boli. "To so povedali tudi zdravniki, da naj bi me bolelo še eno leto. Ko pride do preobremenitve kolena, se še vedno pojavijo določene bolečine, koleno tudi še ni čisto gibljivo do konca. Ampak veliko lažje je tekmovati in trenirati, ker vem, da je koleno stabilno, da je vse v redu in da bolečine niso premočne."

Nika Vodan priznava, da je po operaciji stanje s kolenom vse boljše, se pa občasno še pojavljajo bolečine.
Nika Vodan priznava, da je po operaciji stanje s kolenom vse boljše, se pa občasno še pojavljajo bolečine. FOTO: AP

Po operaciji se vrača v skakalno formo. "Rezultati se vračajo nazaj, če pogledamo na poletno veliko nagrado. Lahko rečem, da se sproščeno odpravljam na tekme, je pa še veliko dela, saj še nisem čisto tam, kjer si sama želim," je povedala Vodan.

Na poletni veliki nagradi na prizorišču naslednjih olimpijskih iger v Predazzu so se poleti poškodovale tri tekmovalke. To je pretreslo skakalno skupnost, tudi Vodanovo. "Odkar sem v svetovnem pokalu, se še ni zgodilo, da bi se v treh dneh poškodovale tri tekmovalke. To je prevelik delež, ki se je zgodil v tako kratkem času. Dve, tri tekmovalke pred mano je skočila ena izmed njih in slišala sem ta krik do vrha skakalnice. Malo so se vrnili spomini na mojo poškodbo in sem se ustrašila, ker sem tudi sama začutila koleno po prvem skoku na tisti skakalnici."

Nika Vodan v novo (olimpijsko) sezono vstopa zelo motivirana.
Nika Vodan v novo (olimpijsko) sezono vstopa zelo motivirana. FOTO: Damjan Žibert

S tem nato pride tudi malo negotovosti. "Malo si prestrašen, ne veš, kako bo. Bom iskrena, malo je še tega psihološkega strahu. Želim si, da bi napredovala v psihološki pripravi za tekme in treninge. Da si bom, ko doskočim, rekla: 'OK, varno je, Nika, v redu je, ne rabiš se bati.' Ampak ni tako enostavno, res je težko kar vse odmisliti in dati ven iz glave te misli."

Sezona bo daljša kot prejšnje, največja težava po operaciji pa so zanjo potovanja. "Dolgo sedenje v avtu, kombiju, letalu, to je kar velika težava za koleno trenutno. Obenem si želim sezone, v kateri bi bila sproščena in bi uživala v skokih. Ko se bo to zgodilo in ko bodo skoki dobri, bodo tudi rezultati prišli."

Nika Vodan iz časov, ko je zmagovala na tekmah svetovnega pokala in velikih tekmovanjih.
Nika Vodan iz časov, ko je zmagovala na tekmah svetovnega pokala in velikih tekmovanjih. FOTO: AP

Veseli se tudi obeh domačih tekem, januarja na Ljubnem in marca v Planici. Žalosti jo, da zaradi težav z zdravjem od poletja ni v reprezentanci Taje Bodlaj in Tine Erzar, slednje zaradi anevrizmalne kostne ciste v vratnem vretencu.

"Ja, težko je. Taja je bila moja sostanovalka v sobi in zagotovo bo manjkala v mojem srcu. Vse pa je pretresla novica o Tini Erzar, vsi smo bili žalostni. To smo izvedeli na treningu, ki je bil potem zame 'raztreščen'. Vidimo, da se Tina res bojuje sama s sabo in s to boleznijo, ki jo je doletela. Žal je v takih bolečinah, da trenutno ne more prav veliko početi in večinoma samo leži, komajda sedi. Vse pozitivne misli usmerjam vanjo, da se vrne nazaj močnejša," je Tini Erzar zaželela Nika Vodan.

