Nika Vodan v Stamsu druga, Nika Prevc tik za njo

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Prepričljivo je prvo tekmo skakalk v Stamsu dobila domačinka Lisa Eder, ki je zmagala s 111.5 in 112.5 metri, zbrala je 288,7 točk. Na drugo mesto je skočila obolela Nika Vodan s 105 in 106 metri ter 264,3 točkami, na tretje pa Nika Prevc, ki je na prvi tekmi poletja skočila 100 in 104.5 metrov, zbrala je 250,9 točk. S 14. mestom je uspeh dopolnila Ajda Košnjek, 16. je bila Jerica Jesenko, točke sta osvojili še Nina Kontrec na 20. in Taja Sitar na 21. mestu.

"Za mano je super dan. Kljub bolezni, ki me je ujela v teh dneh, sem se s tekmo spopadla zelo solidno. Vem, kje imam še rezerve, verjamem, da to lahko še nadoknadim. A najprej se osredotočam na zdravje, potem je jutrišnja tekma in nato proti domu," je za uradno spletno stran SZS dejala Nika Vodan.

Nika Vodan FOTO: Aljoša Kravanja