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Zimski športi

Nika Vodan v Stamsu druga, Nika Prevc tik za njo

Dunaj, 19. 09. 2026 14.05 pred 48 minutami 1 min branja 2

Avtor:
M.J.
Novinarska konferenca smučarskih skakalcev in skakalk

Prvo tekmo interkontinentalnega pokala za smučarke skakalke v avstrijskem Stamsu sta Nika Vodan in Nika Prevc končali na zmagovalnem odru, na drugem in tretjem mestu.

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Prepričljivo je prvo tekmo skakalk v Stamsu dobila domačinka Lisa Eder, ki je zmagala s 111.5 in 112.5 metri, zbrala je 288,7 točk. Na drugo mesto je skočila obolela Nika Vodan s 105 in 106 metri ter 264,3 točkami, na tretje pa Nika Prevc, ki je na prvi tekmi poletja skočila 100 in 104.5 metrov, zbrala je 250,9 točk. S 14. mestom je uspeh dopolnila Ajda Košnjek, 16. je bila Jerica Jesenko, točke sta osvojili še Nina Kontrec na 20. in Taja Sitar na 21. mestu.

Preberi še Nika Prevc pred začetkom nove sezone: Še marsikaj lahko izboljšam

"Za mano je super dan. Kljub bolezni, ki me je ujela v teh dneh, sem se s tekmo spopadla zelo solidno. Vem, kje imam še rezerve, verjamem, da to lahko še nadoknadim. A najprej se osredotočam na zdravje, potem je jutrišnja tekma in nato proti domu," je za uradno spletno stran SZS dejala Nika Vodan.

Nika Vodan
Nika Vodan
FOTO: Aljoša Kravanja

"Za mano je prva tekma poletne sezone. Skoki niso bili v skladu z načrti, vem, da znam veliko bolje. Pomembno pa je, da se zberem in pripravim na jutri ter uživam na tekmah," pa je dodala Nika Prevc.

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KOMENTARJI2

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JanezNovak13
19. 09. 2026 14.40
"zmagala s 111.5 in 112.5 metri, zbrala je 288,7 točk. " V Sloveniji uporabljamo decimalno vejico. Preverite SSKJ 8, če ne verjamete. Sedaj je končno uradno.
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Lens
19. 09. 2026 14.53
Od nekdaj.
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