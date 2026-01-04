Naslovnica
Zimski športi

'Nisem želela na operacijo, želela sem končati s smučanjem'

Kranjska Gora, 04. 01. 2026 09.41 pred 49 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Matic Flajšman
Novinarska konferenca Andreje Slokar

Vrsta alpskih smučar, ki so zaradi poškodbe morale predčasno skleniti olimpijsko sezono predčasno, je iz tedna v teden daljša. Že novembra pa se je na njej znašla Andreja Slokar, ki je po spremembah v ekipi, poleti trdo garala, da bi bila na vrhuncu sezone v najboljši formi.

Andreja Slokar je v novo tekmovalno leto zakorakala ambiciozno. S spremembami v ekipi, prihodom italijanskega trenerja Stefana Costazze, še večjo vključenostjo Andree Massija v delovanje ekipe in kondicijsko pripravo tekmovalke, s ciljem, da se vrne v boj za najvišja mesta predvsem na slalomskih preizkušnjah svetovnega pokala. A zalomilo se je že novembra, na treningu slaloma v Söldnu, kjer se je poškodovala.

Strgana križna vez desnega kolena je pomenila, da zanjo to ni le konec sezone, ampak da so razblinjrnr olimpijske sanje. Za trud v mesecih do začetka sezone ni bila nagrajena, znova je na začetku, kot priznava, se je bila primorana iskreno pogovoriti tudi sama s sabo: "Jaz sem takšna oseba, da se mi hitro v glavo naselijo negativne misli. Ravno zaradi tega sem neskončno hvaležna za tako pozitivno ekipo. Znajo dvigniti moje razpoloženje. Predstavljajte si, da sem bila po poškodbi tako zelo na tleh, da nisem želela na operacijo, da sem želela končati s smučanjem."

Danes komaj čaka vrnitev na sneg

Hitro po poškodbi je 28-letna Ajdovka končala na magnetni resonanci na kliniki v Innsbrucku, sledila je operacija za katero je poskrbel priznani doktor Fink, rehabilitacija danes poteka po načrtu. Čeprav ni enostavno in bo potrebnega še kar nekaj časa, da znova stopi na smuči, je najbolj pomembno, da si želi na sneg. "Komaj čakam. Pa če samo, kot turistka. Toliko, da naredim dva zavoja," iskreno priznava lastnica dveh zmag svetovnega pokala, ki je prepričana, da se bo vrnila še močnejša, kot kdajkoli doslej. Predvsem pa si želi, da bi si upala narediti vse tisto, česar jo je strah. Tudi, ko je govora o alpskem smučanju.

alpsko smučanje andreja slokar pogovor kranjska gora

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Potouceni kramoh
04. 01. 2026 10.15
Na zimskih olimpjiskih igrah nas bo zastopal osliček Rožmarin in piščanček Kalimero.To je krivica zares.
Odgovori
+1
1 0
a res je
04. 01. 2026 10.05
Uporabne b-u-d-a-l-e. Malo težko je imeti reprezentanco brez tekmovalcev. Verjamem, da so se potrudili, da so te prepričali.
Odgovori
0 0
