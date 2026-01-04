'Nisem želela na operacijo, želela sem končati s smučanjem'

Andreja Slokar je v novo tekmovalno leto zakorakala ambiciozno. S spremembami v ekipi, prihodom italijanskega trenerja Stefana Costazze, še večjo vključenostjo Andree Massija v delovanje ekipe in kondicijsko pripravo tekmovalke, s ciljem, da se vrne v boj za najvišja mesta predvsem na slalomskih preizkušnjah svetovnega pokala. A zalomilo se je že novembra, na treningu slaloma v Söldnu, kjer se je poškodovala.

Strgana križna vez desnega kolena je pomenila, da zanjo to ni le konec sezone, ampak da so razblinjrnr olimpijske sanje. Za trud v mesecih do začetka sezone ni bila nagrajena, znova je na začetku, kot priznava, se je bila primorana iskreno pogovoriti tudi sama s sabo: "Jaz sem takšna oseba, da se mi hitro v glavo naselijo negativne misli. Ravno zaradi tega sem neskončno hvaležna za tako pozitivno ekipo. Znajo dvigniti moje razpoloženje. Predstavljajte si, da sem bila po poškodbi tako zelo na tleh, da nisem želela na operacijo, da sem želela končati s smučanjem."

Danes komaj čaka vrnitev na sneg