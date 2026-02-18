Nočna mora Lindsey Vonn: grozovitemu padcu sledila še smrt psa

Leo je bil del življenja Lindsey Vonn dolgih 13 let. V zadnjem življenjskem obdobju se je boril z rakom na pljučih, bitko, ki jo je izgubil 9. februarja letos, zgolj dan po srhljivem padcu njegove lastnice na olimpijskem smuku v Cortini.

"Za mano so najtežji dnevi mojega življenja, nisem še prebolela smrti mojega najzvestejšega spremljevalca. Medtem ko sem ležala v bolnišnici, sem prejela eno najbolj groznih novic zadnjih nekaj let, za vedno smo se poslovili od Lea. Moji nesreči je sledila njegova. Izgubil je bitko z rakom, njegovo telo ni več dohitevalo njegovih misli. Z mano je bil od moje druge hujše poškodbe, stal mi je ob strani, ko sem ga najbolj potrebovala," se je glasil izredno čustven zapis na družbenih omrežjih 41-letnice.