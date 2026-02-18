Nočna mora Lindsey Vonn: grozovitemu padcu sledila še smrt psa

Leo je bil del življenja Lindsey Vonn dolgih 13 let. V zadnjem življenjskem obdobju se je boril z rakom na pljučih, bitko, ki jo je izgubil 9. februarja letos, zgolj dan po srhljivem padcu njegove lastnice na olimpijskem smuku v Cortini.
"Za mano so najtežji dnevi mojega življenja, nisem še prebolela smrti mojega najzvestejšega spremljevalca. Medtem ko sem ležala v bolnišnici, sem prejela eno najbolj groznih novic zadnjih nekaj let, za vedno smo se poslovili od Lea. Moji nesreči je sledila njegova. Izgubil je bitko z rakom, njegovo telo ni več dohitevalo njegovih misli. Z mano je bil od moje druge hujše poškodbe, stal mi je ob strani, ko sem ga najbolj potrebovala," se je glasil izredno čustven zapis na družbenih omrežjih 41-letnice.
Smrt ljubljenčka je zagotovo negativno vplivala na psihično zdravje Američanke, oboževalce pa najbolj zanima stanje njene leve noge. "Moja noga je še vedno uničena, a končno sem spet doma. Hvala zdravstvenemu osebju, ki je skrbelo zame. Poškodba je bila hujša, kot se je na začetku zdelo. Komaj čakam na novo operacijo in začetek faze zdravljenja."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.