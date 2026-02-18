Naslovnica
Nočna mora Lindsey Vonn: grozovitemu padcu sledila še smrt psa

18. 02. 2026 18.40 pred 1 uro 1 min branja 27

Avtor:
Lu.M
Lindsey Vonn in njen pes

Pregovor "ko ima hudič mlade" je še kako aktualen, ko govorimo o Lindsey Vonn v zadnjih tednih. Američanka se je kljub hudi poškodbi odločila tekmovati na olimpijskem smuku, ki pa se je končal že na samem začetku. Po hudem padcu, v katerem je utrpela zlom leve noge, so jo odpeljali v treviško bolnišnico, kjer je naslednji dan prejela novo žalostno novico. V 13. letu starosti je namreč umrl njen pes Leo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Leo je bil del življenja Lindsey Vonn dolgih 13 let. V zadnjem življenjskem obdobju se je boril z rakom na pljučih, bitko, ki jo je izgubil 9. februarja letos, zgolj dan po srhljivem padcu njegove lastnice na olimpijskem smuku v Cortini.

"Za mano so najtežji dnevi mojega življenja, nisem še prebolela smrti mojega najzvestejšega spremljevalca. Medtem ko sem ležala v bolnišnici, sem prejela eno najbolj groznih novic zadnjih nekaj let, za vedno smo se poslovili od Lea. Moji nesreči je sledila njegova. Izgubil je bitko z rakom, njegovo telo ni več dohitevalo njegovih misli. Z mano je bil od moje druge hujše poškodbe, stal mi je ob strani, ko sem ga najbolj potrebovala," se je glasil izredno čustven zapis na družbenih omrežjih 41-letnice.

Lindsey Vonn in njen pes
Lindsey Vonn in njen pes
FOTO: X

Smrt ljubljenčka je zagotovo negativno vplivala na psihično zdravje Američanke, oboževalce pa najbolj zanima stanje njene leve noge. "Moja noga je še vedno uničena, a končno sem spet doma. Hvala zdravstvenemu osebju, ki je skrbelo zame. Poškodba je bila hujša, kot se je na začetku zdelo. Komaj čakam na novo operacijo in začetek faze zdravljenja."

lindsey vonn zoi 2026 pes smrt poškodba

Vdrl na progo, se pomešal med smučarke in navdušil občinstvo

Delavec_Slo
18. 02. 2026 20.03
Samo da ji še pajki v bajti živijo!
Odgovori
+2
2 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
18. 02. 2026 20.01
Tale kuza je pa veliko videl v zivljenju. 🤭
Odgovori
+1
1 0
medŠihtom
18. 02. 2026 19.59
nočna mora ste kvečjemu tisti ki druge labelirate, npr kot "nočna mora".
Odgovori
-1
0 1
periot22
18. 02. 2026 19.58
Nepomembno za Slovenijo!
Odgovori
+2
2 0
mungus
18. 02. 2026 19.56
Po vsem skupaj pa neb bil v njeni koži.....verjanem da ji na fajn.
Odgovori
0 0
Miran1960
18. 02. 2026 19.50
Me prav zanima koliko vam plača ta, da pišete samo o njej in njenih neumnostih, ki nikogar ne zanimajo.
Odgovori
+0
2 2
Slash
18. 02. 2026 19.49
Đizs krajst ! Pa ne še to ! To pa je res tragedija !
Odgovori
+5
5 0
Želko Kacin
18. 02. 2026 19.47
kuja
Odgovori
0 0
Iqos
18. 02. 2026 19.46
Enkrat na leto ga je pa menda srečala...pa glih zdaj se ji je vse poklopilo.
Odgovori
+6
6 0
Ici
18. 02. 2026 19.45
A obstoja v tem svetu še kdo ali še kaj razen Lindsey Vonn? Toliko pomembnejših dogodkov je na svetu, da je tole počasi že prav patetično.
Odgovori
+5
5 0
Luka40
18. 02. 2026 19.43
Ohhh ne no.... Bomo kaj zbirali sredstva, da lažje to prebrodi??
Odgovori
+3
3 0
Lock Down
18. 02. 2026 19.26
Neverjetno. Cel dan so nas držali v negotovosti, o čem bo danes članek o Vonnovi. Sicer pa sožalje za družinsko tragedijo.
Odgovori
+3
4 1
Lock Down
18. 02. 2026 19.27
... se opravičujem, za osebno tragedijo.
Odgovori
+2
2 0
deratizacija
18. 02. 2026 19.19
Ne bi bilo tako tragično, če bi poginil.
Odgovori
+2
3 1
Luigi Taveri II.
18. 02. 2026 19.12
Grozno. pes je imel raka v zadnjem stadiju ona se je pa raje odločila za OI
Odgovori
-1
4 5
Svetec 2021
18. 02. 2026 19.11
Pes tudi smučal ? Vprašam za soseda
Odgovori
-3
3 6
r h
18. 02. 2026 19.09
Vsak ki je izgubil nekoga, ki ga ljubi žaluje. Ne vem zakaj je žalovanje Vonove bolj pomembno kot nekoga neznanega, da je na vaši naslovnici. Očitno radi delate razlike med ljudmi.
Odgovori
+2
7 5
