Noel v prepričljivem vodstvu, Meillard z najmanjšim zaostankom 19 stotink

Kljub temu da je bil v kvalifikacijah drugi, pa bo Miha Oserban na tekmi nastopil v spodnjem delu lestvice z zelo neugodno startno številko 62, ki ne daje prav veliko upanja. Vseh nastopajočih je 100 iz 58 reprezentanc. Pred Oserbanom so imeli pri deljenju boljših startnih mest prednost vsi tisti, ki nastopajo na slalomih v svetovnem pokalu in osvajajo točke.

Vsi najboljši slalomisti, ki nastopajo v svetovnem pokalu in nabirajo točke, so se neposredno uvrstili na tekmo za naslov svetovnega prvaka. Ostali, med njimi tudi mladi Slovenec, pa so v soboto nastopili v dveh vožnjah kvalifikacij za popolnitev preostalih mest na startnem seznamu današnje prve vožnje.

V finalu je za razliko od tekem svetovnega pokala na voljo 60 mest, ni pa nujno, da bo toliko nastopajočih tudi dejansko v drugi vožnji. V finale se uvrstijo tisti, ki končajo vožnjo, torej pravilno prevozijo progo od starta do cilja. Na ženski tekmi je odstopilo 68 tekmovalk, tudi dve Slovenki ( Neja Dvornik in Lila Lapanja ), v ženskem slalomskem finalu je tako nastopilo le 45 tekmovalk.

Zmagovalec lanske slalomske generalke v Saalbachu Norvežan Timon Haugan bo nastopil s številko 3. Na Haugana je treba računati, v tej sezoni je zmagal na slalomih v Alta Badii in Schladmingu. Norvežani so ekipno zelo vroči. Kar trije so bili na stopničkah slaloma v Wengnu, kjer se je pred Haugana in Kristoffersena prebil Atle Lie McGrath. Ta bo nosil številko 5.

Obeta se sila napet in zanimiv boj. Svoje favorite za snežinke imajo tudi domačini Avstrijci (Manuel Feller, Fabio Gstrein, Marco Schwarz), Švicarji (Loic Meillard, Daniel Yule, Tanguy Nef), po zaslugi Lucasa Pinheira Braathena, Alberta Popova in Dava Rydinga pa tudi Brazilci, Bolgari in Britanci.