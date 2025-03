Norčič: Jasno sem povedal, da ne želim voditi norveške A-reprezentance

V zadnjih dneh bolj kot uspehi športnikov na nedavno končanem svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Trondheimu odmeva škandal z manipulacijo skakalnih dresov, ki so si ga na sramoten način privoščili v norveški reprezentanci. Smučarsko-skakalna velesila je posledično pred kolapsom, ki se je še donedavna zdel nepredstavljiv.

Slovenski strokovnjak Bine Norčič se je ne kriv ne dolžen znašel v središču ene največjih goljufij v športni zgodovini. Da ne bo pomote, ne po lastni krivdi, saj je praktično čez noč zaradi "čistke" v strokovnem vodstvu postal glavni kandidat za (začasni) prevzem funkcije glavnega trenerja norveške A-reprezentance v smučarskih skokih.

"To je bila ena največjih kriz v moji karieri. Že sam škandal me je pretresel, nato pa sem še iz medijev izvedel, da naj bi prevzel vodenje A-reprezentance. A sem odgovornim dal jasno vedeti, da nisem glavni trener, ampak trener svojim skakalcem iz B-reprezentance," je v obširnem intervjuju za Sportal med drugim dejal še zmeraj šokirani Norčič in nadaljeval:

"Družina me je najprej poklicala in takoj sem dobil vročino. Doživel sem živčni zlom. To je bil čisti šok. Ogledal sem si posnetek, ki mi ga je poslal slovenski novinar. Vprašal sem se, kaj za vraga je to. Ko so se začeli zbirati skupaj po koncu tekme, sem videl, da se nekaj dogaja. Potem sem šel v hotel, nakar me je poklical športni direktor in mi dejal, naj grem domov v Slovenijo in počakam na njegov klic."

Norčič se trenutno še nahaja v domovini, a že jutri (sreda) se vrača na sever stare celine, kjer ga čakajo pogovori o moebitnem vodenju A-reprezentance. "Norveški mediji so me klicali in mi dejali, da sem glavni trener. Nisem glavni trener, trener B-ekipe sem, sem jim povedal. In te fante bom tudi treniral. Če bo kdo od preostalih še zraven, bom tudi njega. Tu pa ne bo pardona. Če bo kdo skočil daleč, bom dal protest na svojega skakalca, da ga v celoti pregledajo. Za dobrobit skokov se mora ta zadeva očistiti. Če je denimo norveški skakalec na treningu dobro skakal, bi lahko tudi na tekmi. Zakaj je bilo tega treba? Ali bi moral zmagati za 40 točk? Ali drugo ali tretje mesto nista dovolj?" se v nejeveri še sprašuje Bone Norčič.