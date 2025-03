Norčič ostaja trener reprezentance B

Kaos na Norveškem se še ni polegel, četudi so odgovorni za goljufanje z dresi smučarskih skakalcev na svetovnem prvenstvu v Trondheimu prevzeli odgovornost za nešportne poteze in odstopili s položajev. Vodstvo nordijskih disciplin pod okriljem norveške smučarske zveze je kot prvega naslednika dolgo omenjalo tudi slovenskega trenerja Bineta Norčiča , ki pa je to možnost takoj zavrnil.

Še več, bil je pripravljen celo prekiniti pogodbo s tamkajšnjo zvezo, v kolikor bi to od njega zahtevali. Kot je potrdil za 24ur.com, ostaja na Norveškem, ampak bo še naprej vodil reprezentanco B in z njo izpeljal program, ki so ga pripravili pred sezono.

Ne želi biti del kaosa

"Ne želim biti del kaosa, ki se odvija na Norveškem," je v pogovoru za tamkajšnji VG poudaril 43-letnik in dodal, da so aktualni dogodki močno vplivali na njegovo odločitev: "Jasno. To je bil šok za vse. Ne govorimo zgolj o moji prihodnosti, ampak prihodnosti celotne strukture. Vsakdo bi si želel zasesti ta položaj, ampak v tem trenutku sem pod prevelikim stresom, da bi lahko o tem sploh razmišljal."