Norveški tris medalj v Oberstdorfu, zlato Holundu

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu so se tekači pomerili na tekmi na 15 kilometrov v prosti tehniki. Naslov svetovnega prvaka je osvojil Norvežan Hans Crister Holund, norveški uspeh pa sta potrdila še Sinen Hegstad Krueger in Harald Oestberg Amundsen na drugem in tretjem mestu.

Norveški tekači so si razdelili odličja na tej preizkušnji SP: na cilju je zlati Hans Crister Holundprvega zasledovalca Krugerjapremagal za 20,2 sekunde, drugega rojaka Amundsena pa za 35,6 sekunde. Rus Aleksander Boljšunov, ki je bil eden glavnih favoritov za zlato odličje, je bil četrti, čeprav mu je večji del tekme dobro kazalo. Po petih kilometrih je bil peti, po osmih kilometrih drugi, na koncu pa je ostal praznih rok. Na tekmi sta nastopila tudi dva slovenska tekača, Benjamin in Vili Črv. Oba ste precej zaostala, Benjamin je zasedel 60. mesto (+4:25.2), Vili pa je bil 76. (+6:06.2). Na startnem seznamu za tekmo je bilo 111 tekmovalcev.