Noriaki Kasai pri 53 letih prek DP v celinski pokal

Legendi smučarskih skokov Noriakiju Kasaiju je v nedeljo uspel nov podvig. Japonski zvezdnik je pri 53 letih na državnem prvenstvu v Sapporu na skakalnici Okurayama, kjer je leta 1988 tudi debitiral v svetovnem pokalu, pristal tik za stopničkami. Četrto mesto v državi pa mu je prineslo tudi mesto v ekipi za nastop v celinskem pokalu.

Japonski veteran Noriaki Kasai je pred časom javno napovedal, da si želi februarja nastopiti še na enih zimskih olimpijskih igrah, zanj že devetih. To bi bil skoraj neverjeten podvig, saj v Pekingu leta 2022 ni nastopil, ker ni bil član japonske reprezentance. Legendarni skakalec sicer še ni razglasil konca kariere, vendar se boji, da ta dan ni več daleč. V intervjuju za japonsko publikacijo Aktio Note je Kasai priznal, da ga leta počasi začenjajo dohitevati.

Noriaki Kasai FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Nisem v vrhunski formi. Nisem imel večjih poškodb, sem pa začel čutiti bolečine v določenih delih telesa, kot so spodnji del hrbta, kolena in vrat. Trudim se po svojih najboljših močeh in si prizadevam, da bolečinam ne posvečam preveč pozornosti," je pojasnil Kasai in dodal, da je skakanje na najvišji ravni zaradi poslabšanja vida še toliko težje. "Če sem iskren, trenutno nisem v najboljši formi, čeprav čutim, da lahko še vedno poletim daleč. Za zdaj še nisem član ekipe, ki bo tekmovala v svetovnem pokalu, ampak lahko nastopam le na tekmovanjih nižje ravni. Če se te razmere ne bodo spremenile, ne verjamem, da bom sodeloval na olimpijskih igrah. Nastopi v svetovnem pokalu so nujen pogoj. Pred mano je težak boj, a vsi scenariji so možni," je Kasai še povedal v intervjuju za japonski Aktio Note.

