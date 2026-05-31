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Norveška presenetila Kanado in prišla do zgodovinske kolajne

Zürich, 31. 05. 2026 18.27 pred 25 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
STA
Norveška hokejska reprezentanca

Hokejska reprezentanca Norveške je osvojila bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici. V tekmi za tretje mesto so Norvežani v Zürichu po podaljšku s 3:2 (1:0, 1:0, 0:2; 1:0) premagali Kanado in osvojili prvo medaljo v zgodovini. Za zlato se bosta v finalu zvečer merili Švica in Finska.

Norveška - Kanada
Norveška - Kanada
FOTO: Profimedia

Norvežani so v tekmi za tolažilno nagrado na SP povedli z zadetkom Emilia Pettersena v prvi in Stiana Solberga v drugi tretjini. Zdržali so skoraj do konca, toda Kanadčanom se je tveganje brez vratarja obrestovalo. Robert Thomas je namreč dosegel dva gola v 59. in 60. minuti, drugega vsega sedem sekund pred koncem tretjine. V podaljšku pa so nato do uspeha le prišli Norvežani; odločilni gol je po protinapadu dosegel Noah Steen v 64. minuti.

Pri Norvežanih je SP kot najbolj učinkovit igralec (že po polfinalu je bil tudi med tremi nagrajenimi najboljšimi člani svoje ekipe na celotnem tekmovanju) končal njihov mladi adut, slovenski hokejist Tinus Luc Koblar. Danes sicer ni dosegel nobene točke, ima pa s prejšnjih tekem devet točk za šest golov in tri podaje.

hokej sp norveška kanada tekma za tretje mesto tinus luc koblar
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KOMENTARJI2

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murate
31. 05. 2026 18.44
Mi se gremo domobrance in partizane,mladi upe nam pa pred nosom jemljejo drugi
Odgovori
+3
4 1
Sventevith
01. 06. 2026 16.20
Kako pred nosom. Od malih nog je na Norveškem, torej....
Odgovori
+2
2 0
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