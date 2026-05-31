Norveška presenetila Kanado in prišla do zgodovinske kolajne

Norvežani so v tekmi za tolažilno nagrado na SP povedli z zadetkom Emilia Pettersena v prvi in Stiana Solberga v drugi tretjini. Zdržali so skoraj do konca, toda Kanadčanom se je tveganje brez vratarja obrestovalo. Robert Thomas je namreč dosegel dva gola v 59. in 60. minuti, drugega vsega sedem sekund pred koncem tretjine. V podaljšku pa so nato do uspeha le prišli Norvežani; odločilni gol je po protinapadu dosegel Noah Steen v 64. minuti.

Pri Norvežanih je SP kot najbolj učinkovit igralec (že po polfinalu je bil tudi med tremi nagrajenimi najboljšimi člani svoje ekipe na celotnem tekmovanju) končal njihov mladi adut, slovenski hokejist Tinus Luc Koblar. Danes sicer ni dosegel nobene točke, ima pa s prejšnjih tekem devet točk za šest golov in tri podaje.