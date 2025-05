Norveška smučarska zveza odpustila trojico zaradi prirejanja dresov

Dva trenerja in sodelavec norveške reprezentance v smučarskih skokih, ki so bili vpleteni v prirejanje dresov skakalcev na domačem svetovnem prvenstvu marca v Trondheimu, so ostali brez služb, norveška tiskovna agencija NTB navaja generalnega sekretarja smučarske zveze na Norveškem Olo Keula.