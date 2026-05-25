Norveška se je s pomočjo Slovenca uvrstila v četrtfinale hokejskega SP

Tinus Luc Koblar je s podajo za četrti norveški gol dosegel že šesto točko na SP in je na vrhu lestvice najučinkovitejših igralcev svoje ekipe. Šele 18-letni napadalec, kariero je začel v Sloveniji (njegova starša sta nekdanja uspešna športnika in olimpijca Andreja Grašič in Jernej Koblar), pozneje pa se je odločil, da bo igral za svojo novo domovino Norveško, letos prvič nastopa na SP med člani. Že na prvi tekmi je dosegel gol, zdaj so njegov izkupiček trije goli in tri podaje.
Norvežani so danes igrali zelo odločno, saj so se zavedali, da jim po prestižni zmagi proti Švedom danes že zmaga po podaljšku dokončno zagotovi četrtfinale. A so vse dvome razblinili že v rednem delu, zadeli so dvakrat v prvih šestih minutah prve tretjine in še dvakrat v razmaku šestih minut v zadnji. Dva gola, tudi zadnjega, je dosegel Michael Brandsegg-Nygard.
Norveška je zdaj po šestih tekmah pri 13 točkah, tako da je ujela in na lestvici prehitela doslej drugo Češko. Ta je imela nastop v četrtfinalu že zagotovljen, tako kot Kanada (17). Za zadnjo vstopnico pa se bosta borili Slovaška in Švedska v medsebojnem obračunu v torek. V boljšem položaju so Slovaki, ki imajo 11 točk, Švedi so pri devetih.
V drugi skupini je v popoldanski tekmi branilka naslova svetovnega prvaka, ekipa ZDA, premagala Madžarsko s 7:3. Američani so se tako vrnili v igro za četrtfinale, kot peti imajo zdaj osem točk. Za dve preostali mesti (na vrhu imata s polnim izkupičkom 18 točk Švica in Finska četrtfinale že zagotovljen) se bodo borili z Avstrijci, Latvijci (oboji po devet točk) in Nemci (7).
