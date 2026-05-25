Norveška se je s pomočjo Slovenca uvrstila v četrtfinale hokejskega SP

Tinus Luc Koblar je s podajo za četrti norveški gol dosegel že šesto točko na SP in je na vrhu lestvice najučinkovitejših igralcev svoje ekipe. Šele 18-letni napadalec, kariero je začel v Sloveniji (njegova starša sta nekdanja uspešna športnika in olimpijca Andreja Grašič in Jernej Koblar), pozneje pa se je odločil, da bo igral za svojo novo domovino Norveško, letos prvič nastopa na SP med člani. Že na prvi tekmi je dosegel gol, zdaj so njegov izkupiček trije goli in tri podaje.

Norvežani so danes igrali zelo odločno, saj so se zavedali, da jim po prestižni zmagi proti Švedom danes že zmaga po podaljšku dokončno zagotovi četrtfinale. A so vse dvome razblinili že v rednem delu, zadeli so dvakrat v prvih šestih minutah prve tretjine in še dvakrat v razmaku šestih minut v zadnji. Dva gola, tudi zadnjega, je dosegel Michael Brandsegg-Nygard.