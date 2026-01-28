Naslovnica
Zimski športi

Norveške solze sreče na slalomu v Schladmingu

Schladming, 28. 01. 2026 22.32 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Henrik Kristoffersen je zmagovalec slaloma v Schladmingu

Na slalomski tekmi alpskih smučarjev za svetovni pokal v avstrijskem Schladmingu sta dvojno norveško zmago dosegla Henrik Kristoffersen in Alte Lie McGrath (+0,34). Na tretjem mestu je končal Francoz Clement Noel (+ 0,54). Slovencev ni bilo na startu.

Potem ko so se v torek na klasični tekmi pod žarometi v Schladmingu najprej pomerili v veleslalomu, je bil v sredo na vrsti še slalom. Domači navijači so upali na avstrijski uspeh, a je bil danes njihov najboljši Fabio Gstrein na petem mestu, potem ko je sicer pridobil pet mest v drugi vožnji. A v ospredju sta bila Norvežana, ki sta imela po prvi vožnji dovolj velik naskok, da sta odbila napad Noela.

Po polovici je na spet zelo poledeneli progi Planai sicer bolje kazalo McGrathu, ki pa je imel le 15 stotnik naskoka pred Kristoffersenom, tretji je bil zmagovalec veleslaloma Švicar Loic Meillard.

V drugi vožnji je sijajno predstavo na zadnji tekmi pred olimpijskimi igrami v Italiji uprizoril aktualni olimpijski prvak Noel. Z osmega mesta po prvi je silovito napadel in na cilju Gstreina, ki pred njim tudi ni odvozil slabo, premagal kar za sekundo in 21 stotink.

S tem dosežkom je postavil velik izziv še preostali sedmerici na startu. Kar trije, Belgijec Armand Marchant, Finec Eduard Hallbert in Francoz Paco Rassat so na zahtevni progi naredili napake in odstopili.

Norveški Brazilec Lucas Pinheiro Braathen je izgubljal preveč, za Noelom je zaostal sekundo. Meillard je imel priložnost za dvojček zmag, a so se sanje končale že pred polovico druge proge z odstopom.

Noelu sta tako zmago lahko preprečila le še Norvežana. Kristoffersen je bil dovolj močan, da je ohranil večino naskoka; v drugi vožnji je imel drugi čas, v primerjavi z Noelom je izgubil le 19 stotink, kar je na koncu zadoščalo za prevzem vodstva.

McGrath pa je prednost iz prve vožnje hitro zapravil, do konca je v primerjavi z moštvenim sotekmovalcem izgubil pol sekunde, je pa bil še dovolj hiter, da je končal na drugem mestu.

Za Kristoffersena je bila današnja slalomska zmaga peta na tem prizorišču, kar je nov rekord Schladminga.

V slalomskem seštevku sezone je zdaj vodstvo prevzel McGrath s 452 točkami, a ima le točko več kot Pinheiro Braathen, tretji je Noel s 435.

