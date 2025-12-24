Norveški biatlonec je ob smrti nosil masko za visoke nadmorske višine

Zveza je sporočila, da "okoliščine pridobitve in uporabe te maske trenutno niso znane". V prihodnjih dneh bodo poskušali pridobiti dodatne informacije o tej zadevi, sporočilo navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Zveza je tudi sporočila, da bo obdukcija športnika opravljena v Italiji med božičnimi prazniki. Med italijansko policijo in družino je bil vzpostavljen stik.

"Policija in forenzični strokovnjaki bodo preiskali zaporedje dogodkov in vzrok smrti. Takoj ko bomo imeli dodatne informacije, bomo obvestili medije," je še sporočila norveška zveza.