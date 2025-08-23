Svetli način
Zimski športi

Norveški primer v skokih na etičnem odboru Fis dobil epilog

Oberhof, 23. 08. 2025 12.03 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Trije norveški uradniki v smučarskih skokih in dva športnika so bili obtoženi kršitev etičnega kodeksa Mednarodne smučarske zveze (Fis) in njenih pravil o preprečevanju manipulacij tekmovanj, je v preiskavi ugotovil neodvisni urad za etiko in skladnost v preiskavi po obtožbah o manipulaciji z opremo na svetovnem prvenstvu v Trondheimu.

V škandalu manipulacij norveških smučarskih skakalcev sta bila dva vrhunska športnika, Marius Lindvik in Andre Forfang, obsojena na trimesečno prepoved nastopanja. O tem sta se strinjala Fis in njen odbor za etiko. Športnika sta sankcije že sprejela, je navedla zveza. Oba sta se strinjala, da bi morala preiskati nožne prilagoditve in sprožiti vprašanja, vendar ju ne obtožujejo dejanskega poznavanja manipulacije.

Marius Lindvik in Andre Forfang
Marius Lindvik in Andre Forfang FOTO: AP

Čas prepovedi tekmovanj, ki sta ga že prestala, se bo odštel od trimesečne prepovedi. Svetovni prvak Lindvik in ekipni olimpijski zmagovalec Forfang sta bila po škandalu na letošnjem svetovnem prvenstvu že približno tri tedne suspendirana. Poleg tega sta bili izrečeni globi v skupni višini okoli 2000 evrov, je dodala Fis.

Prvenstvo je zasenčil škandal, povezan s ponarejenimi oblekami. Anonimno posneti in objavljeni videoposnetki so prikazovali norveško ekipo, ki je ponarejala svoje tekmovalne obleke. Dodan je bil nezakonit šiv, namenjen večji stabilnosti v zraku.

Skoraj pol leta po aferi s prirejanjem dresov norveške reprezentance na domačem SP so znani ne le izsledki preiskave, ki jo je za Fis opravilo zunanje podjetje, ampak tudi naslednji postopki in sankcije za športnike. Sodba proti odgovornim trenerjem še ni znana. Norveška televizija TV2 je pred kratkim poročala, da se za glavnega trenerja Magnusa Breviga in dva pomočnika zahteva 18-mesečna prepoved.

V petih mesecih so zaslišali 38 prič in preučili 88 dokazov. Urad za skladnost (IECO) in oddelek za integriteto Fis sta se dogovorila, da bosta vložila obtožbe proti Breviku, Lobbnu in Liveltenu zaradi kršitev kodeksa etike pravil o preprečevanju manipulacije tekmovanj.

V skladu s postopkovnimi pravili IECO je bila odločitev o vložitvi obtožb proti Lindviku in Forfangu predložena svetu Fis, ki je glasoval za vložitev obtožb proti obema športnikoma zaradi kršitev in sta bila zato primera posredovana etičnemu odboru.

IECO in oddelek za integriteto sta se dogovorila, da ne bosta vložila obtožb proti nobenemu drugemu športniku ali članu Norveške smučarske zveze ali kateri koli drugi stranki, povezani s preiskavo.

