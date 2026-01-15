Norveški skakalni trenerji zaradi goljufije suspendirani za 18 mesecev

Obdobje kazni traja 18 mesecev in začne teči z datumom odločitve (8. januar 2026), zmanjšano pa je za obdobje začasnega suspenza od 12. marca 2025 dalje.
Odločitev o kaznih je sprejela etična komisija Fisa na priporočilo upravnega odbora krovne smučarske organizacije.
Brevig je imel vlogo glavnega trenerja reprezentance, Adrian Livelten in Thomas Lobben pa sta bila v norveški reprezentanci serviser oziroma pomočnik.
Trojica se lahko na odločitev Fisa pritoži na Športno razsodišče (Cas) v Lozani.
