Zimski športi

Norveški skakalni trenerji zaradi goljufije suspendirani za 18 mesecev

Ljubljana, 15. 01. 2026 14.26 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
STA
Magnus Brevig

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je objavila kazen za tri norveške skakalne delavce Magnusa Breviga, Thomasa Lobbna in Adriana Liveltena zaradi goljufanja z dresi skakalcev na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu 2025. Fis je vsem trem naložil 18-mesečni suspenz ter po 5000 švicarskih frankov (5367 evrov) denarne kazni.

Obdobje kazni traja 18 mesecev in začne teči z datumom odločitve (8. januar 2026), zmanjšano pa je za obdobje začasnega suspenza od 12. marca 2025 dalje.

Odločitev o kaznih je sprejela etična komisija Fisa na priporočilo upravnega odbora krovne smučarske organizacije.

Magnus Brevig
FOTO: Profimedia

Brevig je imel vlogo glavnega trenerja reprezentance, Adrian Livelten in Thomas Lobben pa sta bila v norveški reprezentanci serviser oziroma pomočnik.

Trojica se lahko na odločitev Fisa pritoži na Športno razsodišče (Cas) v Lozani.

smučarski skoki norveška goljufija

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
15. 01. 2026 16.20
Kazen najmanj še 1 ničla na koncu.... po 18 mesecih bodo pa zopet lahko goljufali?
Odgovori
0 0
Krog
15. 01. 2026 15.00
Kaj ima upravni odbor sploh tukaj zraven? Če daje priporočila, potem komisija ni neodvisna, ampak zgolj formalna. Namerno goljufanje na svetovnem prvenstvu in nasploh na kateremkoli tekmovanju je napad na integriteto športa in bi moralo pomeniti doživljenjsko izključitev, vse drugo je sprenevedanje.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
