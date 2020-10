Norveški smučarski tekači: Zdravila za astmo niso doping

Norveški smučarski tekači so se odzvali na obtožbe predsednice ruske zveze za smučarski tek Jelene Vjalbe, da si Norvežani uspešnost večajo z zlorabo zdravil za astmo, ter njeno trditev, da so 70 odstotkov norveških kolajn na olimpijski igrah osvojili astmatiki. Norveški športniki to zanikajo in zdravil proti astmi nimajo za legalizirani doping.

icon-expand Ola Vigen Hattestad in Katja Višnar FOTO: Damjan Žibert "Uradno so zdravila odobrena, niso prepovedana, zakaj bi jih imeli za doping. Tudi drugi jih lahko uporabljajo, zakaj se spravljajo na Norvežane?" se sprašuje Maiken Caspersen Falla, katere mnenje povzema spletna stran Russia Today. "Mnogi norveške športne dosežke globoko spoštujejo, tudi Rusi," pravi olimpijski prvak Ola Vigen Hattestad, mož upokojene slovenske tekačice Katje Višnar, in dodaja: "Prepričan sem, da ljudje vedo, kaj stoji za zmagami Norveške. Nekateri kritiki imajo sicer lahko drugačno mnenje, a iskreno povedano, mi je vseeno." Norveški tekaški reprezentanci, ki že desetletja dominira na mednarodni ravni, so pogosto očitali prekomerno uporabo zdravil za astmo. Govori se, da so norveški prvaki uživali zdravila, ki lahko povečajo mišično moč in povečajo odpornost na utrujenost, brez kakršne koli zdravniške diagnoze.