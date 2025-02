Norveški zlato, slovenski nordijski kombinatorci sedmi

Drugi so bili Nemci in tretji Avstrijci. Slovenija v postavi Vid Vrhovnik , Ema Volavšek , Tia Malovrh in Gašper Brecelj je zasedla sedmo mesto, kar je mesto bolje, kot so ga zabeležili na prejšnjem prvenstvu.

Mešana ekipna tekma je bila na svetovnem prvenstvu na sporedu drugič. V Planici pred dvema letoma so bili prvi Norvežani, drugi Nemci in tretji Avstrijci. Vrstni red je bil tudi v Trondheimu isti, čeprav so skoki ponudili možnost, da se vendarle nekaj spremeni. Pred tekom, fanta sta morala preteči pet kilometrov, dekleti pa dva in pol kilometra, so bili namreč drugi Japonci, nato to mesto še nekaj časa držali, toda do konca so jih prehiteli Nemci in Avstrijci, slednji so si bronasto kolajno zagotovili v ciljnem sprintu.

V slovenski vrsti sta se po pričakovanjih boljše odrezali dekleti. Malovrh je Breclju štafeto predala celo kot peta, vendar je Breclja kmalu prehitel Finec, na koncu pa še Francoz, ki je imel na cilju šest desetink sekunde. Za Slovenci so zaostali Italijani, Američani in Čehi.