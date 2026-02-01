Naslovnica
Zimski športi

Norveškim skakalcem nepridipravi ukradli opremo

Willingen, 01. 02. 2026 20.30 pred 42 minutami 1 min branja 10

Avtor:
A.M. STA
Johann Andre Forfang

Če se je kdo spraševal, zakaj so norveški smučarski skakalci na svetovnem pokalu v Willingenu nosili drugačne čelade kot običajno, odgovor ni načrtovano testiranje novih modelov zaščite za glavo pred zimskimi olimpijskimi igrami. Resnica je bolj žalostna; Norvežane so okradli, nemška policija pa preiskuje zadevo.

"Bil sem na policiji. Preiskava še poteka," je v nedeljo povedal Jan-Erik Aalbu, direktor smučarskih skokov pri norveški zvezi. Ko je skakalna ekipa v nedeljo zjutraj prispela na skakalnico, je našla znake vloma. Neznani storilci so brskali po norveški garderobi. "Na policiji so mi pokazali videoposnetek. Tam lahko vidimo ljudi, ki vstopajo v garderobo. Nato pridejo iz garderobe s čeladami Johanna Forfanga in Halvorja Graneruda na glavah," je pojasnil direktor.

Kot je dejal, so tatovi odnesli veliko opreme. "Manjka veliko opreme. Vendar nam smuči in skakalnih čevljev niso odnesli. Manjkale pa so čelade, jakne, kape, rokavice in zaščitna očala." V norveškem vodstvu so zadevo rešili tako, da so uporabili olimpijske čelade, nekateri pa so jih uporabili kot rezervne. Nekaj opreme pa so si na prizorišču izposodili, je za dagbladet.no še dejal Aalbu, ki pravi, da česa podobnega še ni doživel.

Medtem pa je nekdanji dobitnik velikega kristalnega globusa Granerud na Instagramu objavil poziv, da si res želi nazaj ukradeno čelado. "Ta nov stil čelade mi enostavno ni všeč," je cinično zapisal norveški zvezdnik.

smučarski skoki kraja norveška

KOMENTARJI10

lakala28
01. 02. 2026 21.12
Nein, nein, nein, čelade so fejn. Očitno so to eni feni preveč resno vzeli. Norvežanom se karma obrestuje s pljuvanjem po Domnu.
Odgovori
0 0
lakala28
01. 02. 2026 21.08
Karma je neizprosna: Norvežani so pristavili lonček ob Domnovih pobeglih smučkah in se počutili ogrožene. A zdaj pa niso in so okej? Prav, pa naj uživajo, če so bili v Oberstdorfu ogroženi. Božčki!
Odgovori
0 0
Brus123
01. 02. 2026 21.07
Poden od organizacije pod katero spada tudi varovanje... to ni več Nemčija.
Odgovori
0 0
JanezNovak13
01. 02. 2026 20.59
Copy/paste z nacionalke?
Odgovori
+1
1 0
Trikrat cepljen
01. 02. 2026 20.56
Kera sramta za Nemce, vse se ruši.
Odgovori
+4
4 0
mamma mia
01. 02. 2026 20.48
Nemčija postaja bolj Balkan kot je original.
Odgovori
+6
6 0
Xxdproxx
01. 02. 2026 20.59
le zakaj a? car multikulture
Odgovori
-1
0 1
jugatneme
01. 02. 2026 20.59
A je čudno?? Da ki samo Balkan....
Odgovori
-1
0 1
Delavec_Slo
01. 02. 2026 20.45
Aha, kje je zdaj nein nein!
Odgovori
+8
8 0
mojcd
01. 02. 2026 20.43
Nemci so v dveh tednih pocepnili kot kakrsnakoli organizirana drzava
Odgovori
+11
11 0
bibaleze
