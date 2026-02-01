Norveškim skakalcem nepridipravi ukradli opremo

"Bil sem na policiji. Preiskava še poteka," je v nedeljo povedal Jan-Erik Aalbu, direktor smučarskih skokov pri norveški zvezi. Ko je skakalna ekipa v nedeljo zjutraj prispela na skakalnico, je našla znake vloma. Neznani storilci so brskali po norveški garderobi. "Na policiji so mi pokazali videoposnetek. Tam lahko vidimo ljudi, ki vstopajo v garderobo. Nato pridejo iz garderobe s čeladami Johanna Forfanga in Halvorja Graneruda na glavah," je pojasnil direktor.

Kot je dejal, so tatovi odnesli veliko opreme. "Manjka veliko opreme. Vendar nam smuči in skakalnih čevljev niso odnesli. Manjkale pa so čelade, jakne, kape, rokavice in zaščitna očala." V norveškem vodstvu so zadevo rešili tako, da so uporabili olimpijske čelade, nekateri pa so jih uporabili kot rezervne. Nekaj opreme pa so si na prizorišču izposodili, je za dagbladet.no še dejal Aalbu, ki pravi, da česa podobnega še ni doživel.

Medtem pa je nekdanji dobitnik velikega kristalnega globusa Granerud na Instagramu objavil poziv, da si res želi nazaj ukradeno čelado. "Ta nov stil čelade mi enostavno ni všeč," je cinično zapisal norveški zvezdnik.