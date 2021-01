Norveško vodstvo v Flachauu, Hadalin 16.

Razlike so zelo majhne. Švicar Loic Meillard (+0,35) denimo na petem mestu zaostaja zgolj stotinko sekunde za Schwarzem. V eni sekundi za vodilnim se je zvrstilo 11 tekmovalcev. Štefan Hadalin si 16. izhodišče deli še z dvema tekmovalcema, ki sta prav tako zaostala 1,13 sekunde za vodilnim Norvežanom. To sta Italijan Stefano Gross in Švicar Ramon Zenhäusern. Na dosedanjih petih moških slalomih v tej sezoni je bilo pet različnih zmagovalcev. Zenhäusern je zmagal v Alta Badii, Norvežan Henrik Kristoffersen je dobil Madonno di Campiglio, v Zagrebu je slavil Nemec Linus Strasser, v Adelbodnu Schwarz, Feller pa je dobil prvega od dveh slalomov v Flachauu.

Tako kot v soboto je bil na startu tudi Aljaž Dvornik. Njegov nastop z visoko startno številko 54 se je končal že takoj po startu z odstopom. Tudi v soboto se je ponesrečil njegov poskus, da bi se prvič v karieri uvrstil v finale na tekmah svetovnega pokala.